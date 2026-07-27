El desafortunado comentario de Rosalía durante su show en Chile que se volvió viral

Rosalía se volvió nuevamente viral tras una frase muy desafortunada mientras se encontraba dando su show en Chile.

Rosalía fue tendencia durante los últimos días luego de una fuerte polémica que ocurrió con Argentina. Es que la artista española compartió un clip en el que criticaban al seleccionado albiceleste y, por supuesto, que fue duramente criticada en redes sociales.

En medio de las celebraciones, la artista replicó desde su cuenta de TikTok una publicación de Mia Khalifa que rápidamente provocó malestar entre los usuarios argentinos. En la grabación, Mia Khalifa aparecía celebrando el triunfo español mientras sonaba “La Perla”. Sobre las imágenes podía leerse una frase dirigida a los argentinos: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”.

Ahora la cantante española volvió a quedar en el centro de la polémica tras un comentario que expresó durante su show en Chile: "Que tiemble y que retumbe la tierra", expresó ante miles de fanáticos.

El comentario desafortunado de Rosalía durante su show en Chile En ese instante se puede escuchar a uno de sus fans gritando claramente: "¡No, mami, no!". El momento fue tendencia sobre todo en la red social X (antes Twitter), donde los usuarios defendieron a la cantante.

Rosalía y un comentario desafortunado que se viralizó. Foto: Instagram / @rosalia.vt. Así fue el encuentro de Rosalía con un fan argentino tras la polémica publicación Si bien Rosalía pidió varias veces disculpas por el posteo, algunos usuarios argentinos siguen muy enojados. Sin embargo, una situación inesperada la encontró a ella como protagonista y también a un argentino.