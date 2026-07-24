Rosalía vende un conjunto con las dos estrellas de España y reaviva la polémica con Argentina

Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica con parte del público argentino después de la final del Mundial 2026 , en la que España venció a Argentina . El enojo comenzó cuando la cantante compartió en sus redes un video de Mia Khalifa que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección y hacia los hinchas argentinos.

La reacción fue inmediata. En redes sociales, fanáticos argentinos cuestionaron el gesto, pidieron explicaciones y algunos incluso impulsaron mensajes de boicot contra actividades vinculadas con la artista. La cantante, después del revuelo, borró la publicación y pidió disculpas. Según trascendió, explicó que había compartido el contenido porque sonaba su canción “La Perla”, pero que no había reparado en el mensaje completo que acompañaba el video.

En medio de ese clima, la tienda online de Rosalía ofrece dos prendas que no pasaron desapercibidas: una Camiseta Fútbol LUX y unos Shorts LUX Racer. Ambas tienen una estética deportiva, colores rojo y amarillo, y el detalle de las estrellas, un elemento que inevitablemente remite al universo futbolero.

La camiseta figura a 55 euros. Según la descripción de la tienda, se trata de una prenda femenina blanca con un gran estampado superpuesto en rojo y amarillo que simula un cinturón. En el frente aparece el texto “LUX” acompañado por estrellas.

La marca aclara además que, por la técnica especial de impresión utilizada, la ubicación del estampado, la textura y el acabado desgastado pueden variar ligeramente de una prenda a otra. Es decir, no habría dos piezas exactamente iguales y esas diferencias forman parte de la intención estética del producto.

El otro artículo es el Shorts LUX Racer, también a 55 euros. Es un pantalón corto deportivo femenino de color rojo y estrellas amarillas. Tiene silueta clásica de short de running, cintura elástica, ribetes en contraste y está confeccionado en algodón 100%.

Ambas prendas están disponibles en preventa y, de acuerdo con la información publicada en la tienda, la fecha estimada de envío es para mediados de septiembre.

Una polémica que excede a Rosalía

Rosalía ya pidió disculpas por el contenido que compartió. Pero la discusión continúa porque, en redes sociales, las polémicas no siempre se cierran cuando el protagonista da una explicación. Muchas veces siguen creciendo a partir de nuevos detalles, capturas, productos o interpretaciones.

Ahora, las prendas LUX quedan atrapadas en esa lectura. No necesariamente porque hayan sido diseñadas para provocar a los argentinos, sino porque el momento en el que aparecen las vuelve imposibles de separar del contexto. Y en tiempos de redes, el contexto puede ser tan importante como el producto mismo.