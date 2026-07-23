Consecuencias insólitas: cancelaron un homenaje especial a Rosalía en Argentina tras la polémica con la Selección

Los organizadores argumentaron motivos de seguridad para los músicos locales tras la catarata de críticas a la artista española.

El espectáculo sinfónico dedicado al repertorio de la artista española fue dado de baja en la capital cordobesa. / Instagram @rosalia.vt

La fuerte controversia que envolvió a Rosalía por compartir un video burlándose de la derrota de la Selección argentina generó un inesperado revés en el país. En las últimas horas se confirmó la cancelación de “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, un evento gratuito previsto en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba.

Qué pasó con el evento sinfónico sobre Rosalía La suspensión fue comunicada oficialmente por las autoridades del espacio cultural a través de sus redes. “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”, informaron en relación al clima de hostilidad registrado tras el episodio.

La explanada del espacio cultural iba a recibir a cientos de espectadores para disfrutar del ensamble musical. Captura Instagram El conflicto se había desencadenado cuando la artista española difundió en TikTok un clip con críticas dirigidas hacia la Argentina. Aunque Rosalía eliminó la publicación de inmediato y dio sus explicaciones, el descontento de los usuarios no tardó en multiplicarse.

"Le di compartir porque sonaba La perla, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", había expresado la cantautora junto a una imagen de la bandera albiceleste para intentar calmar los ánimos.

La cantante utilizó sus historias de Instagram para disculparse con el público argentino tras la equivocación. Instagram @rosalia.vt Sin embargo, el malestar persistió en el entorno digital durante las horas siguientes. Frente a ese escenario, la producción prefirió cancelar el despliegue musical en suelo cordobés para resguardar la integridad de los músicos locales.