Inesperado: un local de comidas regala un combo si devolviste tu entrada para ver a Rosalía

Un local de comidas rápidas ofrece un combo a quienes acrediten que cancelaron sus tickets, en medio del revuelo que provocó la cantante española.

La controversia que rodea a Rosalía tras la final del Mundial 2026 salió de las redes y llegó hasta una hamburguesería argentina. El local de comidas Morfi Burger anunció que regalará un combo a quienes demuestren que devolvieron su entrada para alguno de los próximos recitales de la cantante española en Buenos Aires.

La propuesta apareció en la cuenta de Instagram del comercio con una consigna directa: “Si demostrás que devolviste la entrada de Rosalía, te ganaste un combo de Morfi”. El mensaje, acompañado por una foto de la artista, estuvo encabezado por la frase “Mi país AR”. La publicación no detalla qué productos incluye el menú, cuáles son los locales adheridos, cuánto tiempo estará disponible la acción ni qué comprobante deberán presentar los interesados.

El origen de la polémica con Rosalía La campaña surgió después de que Rosalía compartiera un video publicado por Mia Khalifa tras la victoria de España sobre la Selección argentina en la final del Mundial. En las imágenes sonaba “La Perla”, una canción de la artista catalana, mientras podía leerse una frase que celebraba que “las perlas fueron derrotadas”. Muchos usuarios interpretaron esa expresión como una burla hacia el equipo nacional y cuestionaron a la cantante por amplificar el contenido. El posteo fue eliminado, pero las capturas ya circulaban por diferentes plataformas.

El episodio tuvo una repercusión particular porque ocurrió pocos días antes de los cuatro conciertos que la intérprete tiene programados en el Movistar Arena. En medio de las críticas, varios compradores anunciaron que buscarían vender sus localidades o solicitar el reintegro del dinero. La devolución se convirtió así en una de las principales expresiones del rechazo. Morfi Burger tomó ese gesto y lo transformó en una acción comercial que rápidamente generó adhesiones, objeciones y discusiones entre quienes respaldaron la consigna y quienes defendieron a la cantante.

Las disculpas de Rosalía tras el revuelo Rosalía intentó cerrar la controversia con una explicación publicada en sus historias de Instagram. “Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió. Poco después agregó otro mensaje en el que aseguró que solo tenía amor por la Argentina. La aclaración llegó cuando las críticas, las convocatorias a boicotear sus conciertos y las consultas sobre posibles reembolsos ya se habían multiplicado. La artista también eliminó el contenido que había originado el conflicto.