Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, rompió el silencio sobre la muerte de su madre: "Si no hubiera ido de Mirtha, estaría viva"

Acompañado por el recuerdo de su madre, el joven reafirmó la postura familiar y descartó una muerte natural.

Valentino Yospe estuvo en el piso de LAM y dio detalles inéditos de la conversación previa a la tragedia de 2019. / Captura LAM

A más de siete años del fallecimiento de Natacha Jaitt en el salón de eventos Xanadú, su hijo Valentino Yospe estuvo como invitado en LAM y conmovió a todos al reconstruir las últimas horas que compartió con la mediática.

Acompañado por el recuerdo de su madre, el joven reafirmó la postura familiar y descartó una muerte natural. Archivo En un mano a mano con Ángel de Brito, el joven reafirmó la postura que sostiene junto a su tío Ulises Jaitt desde aquel 23 de febrero de 2019. “Si no hubiera ido de Mirtha, estaría viva... Siento que a mi mamá la mataron”, expresó con absoluta firmeza.

Así fue el último chat entre Valentino Yospe y su madre Natacha Jaitt Valentino recordó que la tarde previa al trágico desenlace habían tenido una pequeña discusión doméstica. Sin embargo, antes de salir hacia el evento en Benavídez, la conductora le avisó que podía ausentarse por 24 horas y le sugirió ir a la casa de un compañero.

Los mensajes de WhatsApp de aquella madrugada y la última promesa que la mediática no pudo cumplir. Archivo MDZ Durante la madrugada, se enviaron los últimos mensajes de texto. “Teníamos un mensaje de ella que decía: ‘No me avisaste que llegaste, ¡sos boludo!’. Yo le respondí: ‘Disculpá, mamá. Te aviso mañana cuando salga. ¿Me pasás a buscar?’. Ella me contestó: ‘Sí, yo te paso a buscar’”, relató el joven.