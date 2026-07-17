La familia de Natacha Jaitt pidió reabrir la causa por su muerte y revisar pruebas

La investigación por la muerte de Natacha Jaitt podría volver a ponerse en marcha. A más de siete años del fallecimiento de la actriz y modelo, su familia presentó un pedido formal ante la Justicia para que se reabra la causa , archivada en 2024, y se incorporen nuevas medidas de prueba.

La presentación fue realizada este viernes por los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli, quienes representan a Ulises Jaitt, hermano de la mediática. El escrito fue dirigido a los fiscales y magistrados del Departamento Judicial de San Isidro que habían dado por concluida la investigación.

Además de solicitar la reapertura del expediente, la defensa requirió que se dispongan medidas urgentes para preservar elementos vinculados al caso y pidió que intervenga el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en los términos planteados en la presentación judicial.

El expediente fue iniciado bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". Tras varios años de investigación, los fiscales Martín Otero y Lidia Osores Soler concluyeron que no existían elementos para sostener la intervención de terceros en el fallecimiento, por lo que la causa fue archivada.

Natacha Jaitt fue encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre. Tenía 41 años.

La autopsia oficial determinó que la modelo sufrió un fallo multiorgánico asociado al consumo de cocaína, conclusión que sustentó la decisión judicial de descartar la comisión de un delito.

La hipótesis de la familia de Natacha Jaitt

Desde el inicio de la investigación, los familiares de Jaitt rechazaron esa versión y sostuvieron que existieron irregularidades durante la instrucción de la causa.

Entre los cuestionamientos señalaron presuntas contradicciones en los testimonios incorporados al expediente y sostuvieron que aún persisten dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Con el nuevo planteo presentado ante la Justicia, la familia busca que el caso vuelva a investigarse y que se produzcan nuevas pericias para esclarecer definitivamente lo ocurrido con la actriz y modelo.