Confirmaron el sobreseimiento a la actriz Patricia Scheuer por el choque fatal en Recoleta

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de la actriz y empresaria gastronómica Patricia Scheuer por el choque fatal en el que murió el turista brasileño Fernando Pereira De Amorim Junior, ocurrido el 1° de enero de 2025 en el barrio porteño de Recoleta .

Con esta resolución, quedó firme el fallo dictado a fines de mayo por el juez de primera instancia. Los camaristas rechazaron la apelación presentada por la familia de la víctima, que pretendía reabrir la investigación y profundizar distintas medidas de prueba.

La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Pablo Lucero y Rodolfo Pociello Argerich, quienes concluyeron que no existen elementos para atribuirle responsabilidad penal a Scheuer y respaldaron el criterio sostenido durante la instrucción.

La querella, impulsada por la viuda del turista, Adriana Nunes Cleusa, quien también resultó atropellada, y por el hijo de la víctima, había considerado que el sobreseimiento era prematuro y sostuvo que aún quedaban pruebas por producir.

Tras revisar las actuaciones, la Cámara descartó los planteos de la familia y señaló que la investigación no encontró evidencias de una conducta imprudente o voluntaria por parte de la conductora.

Entre los elementos analizados, el tribunal destacó que no hubo indicios de que Scheuer utilizara el teléfono celular antes del impacto, ya que los peritajes determinaron que el dispositivo permanecía bloqueado y sin actividad al momento del hecho.

Los magistrados sostuvieron que el episodio ocurrió en un contexto de ausencia de control voluntario del vehículo y remarcaron que no se verificó una conducta penalmente relevante atribuible a la empresaria.

En ese marco, el fallo considera que la explicación más consistente con las pruebas reunidas es que la conductora haya sufrido una crisis epiléptica focal mientras circulaba por la avenida Del Libertador.

El informe médico de Patricia Scheuer

La resolución judicial tomó como principal respaldo el dictamen elaborado por la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense, integrada por especialistas oficiales y peritos de las partes.

Ese informe concluyó que no era posible descartar que Scheuer hubiera atravesado una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del siniestro, un cuadro neurológico que puede extenderse desde algunos segundos hasta varios minutos y afectar de manera significativa la capacidad de controlar los propios actos.

Para los camaristas, esa circunstancia resultó suficiente para excluir la existencia de una acción voluntaria o culposa, razón por la cual ratificaron el sobreseimiento definitivo de la actriz y empresaria, dando por cerrada la causa judicial.