Secuestros, amenazas y millones robados: cómo actuaba la peligrosa banda de asaltantes que cayó en Mendoza

Una serie de violentos robos perpetrados en las últimas semanas en el este de Maipú encendieron las alarmas de las autoridades judiciales y policiales de Mendoza. La banda de asaltantes cometía secuestros para acceder a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de las víctimas, sustrayendo millones de pesos en transferencias. Este viernes, capturaron a dos presuntos miembros de la banda.

La investigación se activó a partir de dos episodios de similares características denunciados el último lunes, en el que las víctimas fueron captadas a través del mismo modus operandi: los engañaron con un perfil falso de Grindr , una popular app de citas de la comunidad LGBTQ+, para luego ser citados al mismo sector del distrito maipucino de San Roque .

Mediante las averiguaciones practicadas por MDZ , también se estableció que la gavilla venía actuando desde hace tiempo y utilizaba otro tipo de maniobras para "pescar" a sus víctimas. Fuentes allegadas a la instrucción señalaron que, en ocasiones, atracaban a deliverys de comida rápida o abordaban a conductores en la vía pública.

Uno de los primeros denunciantes mantuvo una charla con este portal y relató en primera persona el infierno que vivió al ser secuestrado por los maleantes, que lo abordaron mientras ingresaba su auto al garage de su domicilio en Palmira , San Martín.

La víctima de ese hecho de inseguridad estuvo alrededor de tres horas privada de su libertad, encerrada en el baúl de su auto, que terminó siendo prácticamente destruído por los asaltantes. Además, le vaciaron los ahorros que generó durante varios años y tenía guardados en billeteras virtuales, perdiendo aproximadamente una suma cercana a los 17.000.000 de pesos .

El denunciante del dramático episodio decidió investigar por su cuenta y pudo localizar una vivienda que utilizaban los presuntos autores como base operativa, así como también individualizó a mujeres que fueron destinatarias de las transferencias realizadas desde sus cuentas.

En ese sentido, el hombre cuestionó la investigación y afirmó que los sospechosos podrían haber sido detenidos antes de que volvieran a actuar, señalando también que inicialmente no hubo avances con su denuncia y que recién se profundizaron las tareas cuando trascendieron en los medios los dos asaltos a usuarios de Grindr.

En primera persona: portonazo y secuestro

El caso tuvo su inicio pasadas las 21 del miércoles 8 de este mes, luego de que la víctima regresó a su vivienda, localizada en un barrio del oeste del distrito sanmartiniano de Palmira. El hombre relató que salió del domicilio para guardar su auto —un Renault Clio Mio— en el garage, pero mientras realizaba las maniobras para estacionar fue sorprendido por un malviviente que lo encañonó con una pistola de alto calibre.

Acto seguido, el sujeto lo obligó a subir al asiento del acompañante, al mismo tiempo que tomó poder del volante. Luego, salió por calle El Altillo hacia el norte y cruzó el puente del Río Mendoza con dirección a San Roque, continuando el trayecto por la Ruta 50.

Posteriormente, dobló hacia el norte por calle Lamadrid, cruzó el puente de la Ruta 7 y avanzó aproximadamente un kilómetro, para después entrar a un callejón de tierra. En ese lugar, el delincuente frenó y otro individuo rompió el vidrio de la ventanilla del conductor: "¿Qué haces vos manejando?", lo cuestionó.

En ese instante, hicieron descender a la víctima y la hicieron ponerse boca abajo en el suelo, mientras le daban culatazos en la cabeza y revisaban el vehículo en busca de dinero o pertenencias de valor.

Al no encontrar lo que buscaban, los sujetos le sustrajeron el celular y encerraron al dueño del automóvil dentro del baúl. Seguidamente, arrancaron el vehículo y se dirigieron hasta una vivienda donde los esperaba una mujer: "Arreglen entre ustedes. Matenlo y quemen el auto o tirenló al río", les habría dicho la cómplice, palabras más, palabras menos.

"Hay que matarlo, te vio la cara"

Tras eso, los asaltantes estuvieron cerca de dos horas y medio dando vueltas en el auto, mientras amenazaban a la víctima para que desbloqueara aplicaciones de su teléfono: "Poné el dedito, poné el dedito", le decían mientras seguían dándole golpes de culata y circulaban por las calles de la zona.

Finalmente, la víctima relató que llegaron hasta un camino del tierra, piedras y yuyos. Allí, se produjo una discusión entre los dos malvivientes, ya que uno de ellos insistía con quitarle la vida al propietario del vehículo: "Hay que matarlo, te vio la cara"

Sin embargo, el otro sujeto el otro intentaba apaciguar la situación: "¿Para qué nos vamos a cargar un muerto?". Ese debate continuó durante algunos minutos y luego los sospechosos se retiraron, dejando a la víctima abandonada dentro del baúl.

Las huellas del vehículo de la víctima fueron detectadas en el ingreso de una propiedad de calle Lamadrid. MDZ.

Al no escuchar a los ladrones, el hombre decidió salir del compartimiento trasero del auto y, en estado de shock y desorientación, pidió auxilio a un camionero que pasaba por ese lugar. El transportista paró y, sin descender del rodado, dio aviso a la línea de emergencias 911 y aguardó por la llegada de los efectivos policiales, que asistieron a la víctima.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica, que realizó una serie de pericias sobre el vehículo. En tanto, la víctima fue citada para radicar la denuncia en la Oficina Fiscal Maipú el jueves 9 de julio, es decir, al día siguiente.

Las millonarias transferencias que delataron a los sospechosos

Tras el traumático asalto, la víctima pudo verificar que los autores ingresaron a sus cuentas de Mercado Pago y Naranja X, donde tenía guardados los ahorros que reunió en los últimos años. El denunciante aseguró que los maleantes realizaron numerosas transferencias mediante las cuales vaciaron sus reservas, sustrayéndole cerca de 17 millones de pesos.

Pero eso no fue todo, ya que también se comunicaron con algunos allegados y lograron que les enviaran más dinero. Pese a eso, a partir de los comprobantes de esas transferencias se logró establecer que los destinatarios eran mujeres domiciliadas en la zona de calle Lamadrid de San Roque, justamente en la zona donde la víctima fue trasladada tras ser secuestrada.

Algunas de las transferencias que realizaron los maleantes. MDZ.

Esas pruebas fueron aportadas por la víctima a los detectives del caso y permitieron avanzar sobre las identidades de los posibles autores de los asaltos, dos de los cuales fueron capturados durante los allanamientos desarrollados este viernes en un domicilio de la Ruta 50, en el distrito sanmartiniano de Palmira.

Nuevos asaltos con víctimas secuestradas

El primero de los casos revelados por MDZ se registró alrededor de las 19 cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que un amigo suyo fue privado de la libertad por ladrones, quienes lo acababan de dejar en un descampado cerca del centro del departamento de San Martín.

Personal de la Comisaría 12° se desplazó hasta el lugar donde se encontraba la llamante y su amigo, quienes brindaron un relato del hecho. Al parecer, la víctima, de 35 años, tomó contacto horas antes con un hombre a través de Grindr, la app de citas mayormente orientada al público homosexual más utilizada en todo el mundo.

Posteriormente, fue citado a calle Lamadrid, a unos 600 u 800 metros hacia norte del Acceso Este. Hasta allí se dirigió a bordo de la camioneta Peugeot 2008 blanca que le facilitó su amiga. Pero, cuando llegó hasta el lugar, fue sorprendido por tres individuos.

Los maleantes le colocaron dos cuchillos en el cuello y luego lo introdujero en el baúl de la camioneta. Tras eso, lo amenazaron y exigieron que desbloqueara su celular, obligándolo a hacer llamadas a sus contactos para pedirles transferencias de dinero.

Así, se comunicaron con la propietaria de la camioneta y su amigo, bajo presión de los delincuentes, le pidió que le transfiriera 250.000 pesos. A los cinco minutos, volvieron a contactarla para que les enviara otros $250.000 y eso despertó las sospechas en la mujer.

Fue allí cuando advirtió que su amigo estaba en problemas y le recordó que su vehículo tiene sistema de GPS, dándole a entender que iba a verificar la ubicación y llamar al 911.

En ese instante, uno de los delincuentes tomó el celular y le habló a la mujer, advirtiéndole que no volvería a ver a su amigo con vida si no enviaba el dinero. Tras eso, finalizaron la llamada y se dirigieron hacia San Martín, donde abandonaron la camioneta con la víctima maniatada en el interior. Tras algunos minutos, el hombre logró zafarse y fue hasta el lugar de trabajo de su amiga, que estaba a pocos metros.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron un iPhone 14 Pro Max, una campera North Face verde, un smartwatch Samsung, una valija con ropa y maquillaje, un iPad, muestras médicas, la rueda de auxilio de la camioneta, una pantalla del estereo del vehículo y transfirieron $70.000 por Mercado Pago, detallaron las fuentes del hecho.

El segundo robo en pocas horas

Horas más tarde ese mismo día, cerca de las 22, un hombre, de 57 años y domiciliado en Godoy Cruz, llegó hasta calle Lamadrid Norte, en la misma zona donde secuestraron a la otra víctima.

Aparentemente, manejó hasta ese lugar para conocer a un joven llamado Uriel, quien lo contactó en la app Grindr. Cuando llegó, el joven subió a su camioneta Chevrolet Tracker gris, pero a los pocos minutos llegaron tres sujetos con guantes y capuchas, que los amenazaron con un cuchillo.

Seguidamente, los maleantes hicieron descender a ambos del rodado y sólo abordaron al dueño del vehículo, a quien le quitarlon las zapatillas, lo cargaron por la fuerza al baúl y también le obligaron a desbloquear el celular para realizar una transferencia de $2.900.000 que tenía en su cuenta bancaria.

Una vez que obtuvieron el dinero, los ladrones lo trasladaron hasta la Lateral Sur del Acceso Este, en el cruce con Lamadrid, y lo dejaron allí dentro de su camioneta, para luego darse a la fuga a pie.

Más allá de que los malvivientes se alzaron con el dinero y también se llevaron el celular Motorola y las zapatillas Puma de la víctima, olvidaron dentro del vehículo el cuchillo que utilizaron durante el asalto.

La situación de los sospechosos detenidos

Ante la preocupación que generaron los dos episodios ocurridos esta semana, los sabuesos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección de Investigaciones, reunieron una serie de elementos probatorios que motivaron la detención de dos presuntos integrantes de la gavilla de ladrones.

Se espera que en las próximas horas los sospechosos sean sometidos a una rueda de personas, donde podrían ser reconocidos por las víctimas de los hechos denunciados. En caso de que esas medidas sean fructíferas, quedarán complicados en los expedientes que lidera el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando.

Así las cosas, los dos detenidos —se reservan las identidades por pedido judicial— podrían pasar a un penal provincial luego de ser imputados por los asaltos perpetrados en el este maipucino.