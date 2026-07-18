A 32 años del atentado a la AMIA, persiste el reclamo por justicia para las 85 víctimas

Este 18 de julio se cumplen 32 años del atentado a la AMIA , el ataque terrorista más grave ocurrido en el país. La explosión de un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ubicada en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, y dejó un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

El atentado ocurrió a las 9:53 del 18 de julio de 1994, cuando un vehículo cargado con explosivos impactó contra el edificio de siete pisos, que colapsó casi por completo. La tragedia conmocionó a la Argentina y se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente.

El ataque se produjo apenas dos años después del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que en 1992 había provocado 22 muertos , marcando una escalada de violencia sin precedentes en el país.

Como sucede cada aniversario, familiares de las víctimas, sobrevivientes, dirigentes comunitarios, funcionarios y representantes de distintas instituciones participaron de los actos conmemorativos para rendir homenaje a quienes perdieron la vida. renovar el reclamo por justicia y por el esclarecimiento definitivo del caso.

El presidente Javier Milei encabezará ayer viernes la comitiva oficial que asistirá al Acto Central en conmemoración del 32° aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, a las 9:45 en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

Debido a que la fecha exacta del aniversario coincide este año con el descanso del Shabat, la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas decidieron adelantar la conmemoración al viernes, en respeto a la observancia religiosa.

Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el encuentro formal se realizó con el tradicional e impactante sonido de la sirena, que marca el minuto exacto en que estalló la bomba hace más de tres décadas.

Para mantener viva la denuncia contra la impunidad, este año la conmemoración sumó distintas intervenciones artísticas y culturales promovidas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la mutual.

En tanto, este sábado, la cuenta oficial de la Casa Rosada difundió un mensaje y video institucional para recordar el trágico ataque terrorista a la AMIA.

Mural y video institucional

Entre ellas, destaca la inauguración de “Pasteur 9.52”, un mural de 5 x 8 metros diseñado por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo) en la fachada del solar reconstruido, que recrea el edificio histórico tal como se veía exactamente un minuto antes de la explosión y que incorpora dos piedras originales del inmueble destruido.

Asimismo, en el plano de las producciones de concientización, la AMIA presentó el video institucional homónimo al lema de este año con dirección de Lucas Fossati y la voz del actor Federico D’Elía, en el cual se reversiona la popular canción mundialista “Muchachos” para reflexionar sobre los proyectos de vida truncados de las 85 víctimas.

Este 18 de julio recordamos el atentado contra la AMIA, el ataque terrorista más devastador perpetrado en suelo argentino por la República Islámica de Irán y la organización terrorista Hezbolá, que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos.



A 32 años de aquella… pic.twitter.com/7VrbtScjHM — Casa Rosada (@CasaRosada) July 18, 2026

También se destaca la presentación teatral de la obra “La silla vacía”, escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, que relata en primera persona las vivencias de cuatro familiares y sobrevivientes del trágico suceso.

La causa judicial continúa sin condenas firmes para los responsables del atentado. A lo largo de más de tres décadas, la investigación atravesó múltiples irregularidades, cambios de rumbo y obstáculos judiciales y diplomáticos que impidieron llegar a una resolución definitiva.

La Justicia argentina considera el atentado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Sin embargo, la ausencia de respuestas mantiene vigente el reclamo de familiares y organizaciones, que insisten en que la impunidad continúa siendo una deuda de la democracia argentina.