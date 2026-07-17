Casación definirá si avanza con el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA

La Cámara Federal de Casación Penal determinó para el próximo 10 de septiembre la audiencia de la que posteriormente resolverá si el juicio en ausencia dispuesto para los diez acusados por el atentado contra la AMIA puede continuar o si, por el contrario, resulta incompatible con las garantías previstas por la Constitución Nacional.

La convocatoria fue realizada por el juez Diego Barroetaveña, integrante de la Sala II de Casación y titular de ese cuerpo, que deberá analizar el recurso presentado por el Ministerio Público de la Defensa.

El planteo sostiene que la continuidad del proceso mediante un juicio en ausencia respecto de los diez imputados, todos con pedidos de captura internacional y fuera del alcance de la justicia argentina, "resulta constitucionalmente inválida", al considerar que afecta el derecho de defensa de los acusados.

Los imputados Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, señalados por la Justicia argentina como presuntos responsables de la planificación y ejecución del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA-DAIA.

Tras la excusación del camarista Alejandro Slokar en 2011 del expediente, se designó tras un sorteo al magistrado Carlos Mahiques, quien integrará la Sala II junto con Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña, quienes tendrán en sus manos la definición de una de las causas más relevantes en la investigación judicial del ataque terrorista que, hace más de tres décadas, dejó 85 muertos y cientos de heridos.

La discusión se enfoca en torno a la aplicación de la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incorporó el juicio en ausencia al sistema penal argentino para determinados delitos de extrema gravedad, entre ellos el terrorismo.

Dicha herramienta fue utilizada por el juez federal Daniel Rafecas para permitir que el expediente pudiera avanzar pese a que los acusados permanecen prófugos desde hace décadas y jamás comparecieron ante la justicia argentina. La decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal Porteña, aunque la defensa oficial apeló esa resolución y llevó la discusión a Casación.

De confirmarse la validez constitucional del juicio en ausencia, el proceso podrá continuar y sentará un precedente inédito en la justicia argentina para causas vinculadas al terrorismo internacional y otros delitos especialmente graves. Por otra parte, si casación hace lugar al recurso de la defensa, el avance del proceso podría quedar nuevamente condicionado por la imposibilidad de llevar a los acusados ante los tribunales de la Argentina.

La Cámara también recordó su permanente repudio al ataque terrorista que provocó la muerte de 85 personas y continúa siendo uno de los hechos más graves e impunes de la historia argentina.