Victoria política para Pullaro: Estados Unidos sacó a Rosario del mapa de riesgo

La ciudad quedó dentro de la categoría más baja de advertencia para viajeros y el Gobierno santafesino vinculó el cambio con la caída del delito, el turismo y la llegada de inversiones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos administra un mapa de turismo que permite alertar a los viajeros sobre zonas de peligro. En este marco, y desde hace tiempo, Rosario figuraba bajo el Nivel 2, identificado con la recomendación “Extreme las precauciones” para su circulación. Sin embargo, y tras modificaciones en la seguridad de la provincia, la Embajada comunicó la decisión de bajar el nivel seleccionado al mismo punto donde se encuentra la clasificación general asignada a la Argentina.

Estados Unidos y Rosario X El Nivel 1, el más bajo del sistema de contabilidad, aconseja “Tomar las precauciones normales” al disfrutar del tiempo de visita. Es por eso que el gobernador Maximiliano Pullaro celebró el cambio y lo presentó como una consecuencia de las medidas aplicadas desde el inicio de su administración.

El intendente Pablo Javkin también valoró la resolución del Departamento de Estado y señaló que la nueva calificación envía una señal relevante al exterior y confirma resultados tangibles del trabajo coordinado entre distintos niveles del Estado. Alineado así con el posteo del embajador estadounidense Peter Lamelas, quien expresó que: “Los turistas deberían disfrutar” y que “los negocios pueden florecer” en la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro será el anfitrión de la cumbre radical Pullaro capitalizó la baja de la alerta Un punto a favor para el santafesino; el dirigente interpretó la medida como un reconocimiento a la evolución de los indicadores de seguridad e hizo referencia a la coordinación entre la Provincia, la Nación, las fuerzas federales, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. “Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado”, expresó el mandatario.