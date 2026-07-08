Maximiliano Pullaro estuvo en Casa Rosada, se reunió con Diego Santilli y confirmó que no viajará a Tucumán

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , mantuvo este miércoles una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , en el primer encuentro institucional desde que el exdirigente del PRO asumió al frente de la coordinación política del Gobierno nacional.

Pullaro ingresó a la sede del Ejecutivo nacional cerca de las 12.40 por el acceso de Balcarce , acompañado por su agente de prensa, y se retiró alrededor de las 14.10 , luego de una reunión que marcó el inicio de una nueva instancia de diálogo entre Santa Fe y la administración de Javier Milei.

Se retiró sin grandes declaraciones a la prensa, pero con la confirmación de que no viajará a Tucumán para participar de la convocatoria que el Presidente organizó con gobernadores en la antesala de los actos oficiales por el 9 de Julio. En cambio, desarrollará actividades en Santa Fe y encabezará el acto por el Día de la Independencia en la ciudad de Rafaela .

Maximiliano Pullaró insistió con el reclamo por los fondos previsionales que, según sostiene la provincia, la Nación mantiene pendientes con la Caja de Jubilaciones . El Gobierno provincial considera que la regularización de esos recursos constituye uno de los principales puntos de la relación institucional entre ambas administraciones.

Otro de los planteos estuvo vinculado con el estado de las rutas nacionales. Desde la provincia se reclama la reactivación de las obras de infraestructura y el deterioro de los corredores viales.

Antes del encuentro, la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, había adelantado que Pullaro buscaría avanzar sobre esos dos ejes durante la reunión con el jefe de Gabinete.

NA

Pullaro evita una foto política con Milei

La reunión también se produjo en un contexto de reacomodamiento político entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa de conversaciones con las provincias, luego de semanas marcadas por diferencias y negociaciones complejas en el Congreso.

En ese escenario, la ausencia de Pullaro en Tucumán también suma lectura política sin interrumpir el diálogo con Nación, pero marcando con claridad la estrategia de no asumir un alineamiento automático con el Gobierno de cara a 2027.