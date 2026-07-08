Sebastián Galmarini cruzó al Gobierno y advirtió que el peronismo debe unirse para "ganarle" en las urnas

En un análisis profundo de la gestión nacional, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini , volvió a poner sobre la mesa el porqué de la necesidad de avanzar en una unidad electoral por parte del peronismo .

Con el objetivo de enfrentar al oficialismo en los próximos comicios, el dirigente mencionó que la reforma electoral es una pieza fundamental del escenario político actual y remarcó que existe una distancia entre la agenda que impulsa la Casa Rosada y las preocupaciones que atraviesa la sociedad. “El gobierno está todo el día generando noticias para que cambiemos el foco de la discusión”, afirmó.

El diputado también cuestionó la idea de un relanzamiento del Gobierno tras los últimos movimientos dentro del gabinete nacional. “No existe relanzamiento de un gobierno que está mucho peor de lo que dice con una foto como la de la asunción de Santilli con Adorni”, expresó.

Según Galmarini, la administración nacional está en una cuerda floja debido a la pérdida de funcionarios y la falta de una agenda política más amplia , situación que afectaría la imagen del oficialismo. “Hace mucho tiempo que no se ve un funcionario, un dirigente político, en ese nivel de imagen en contra”, señaló y agregó que Manuel Adorni tiene “85% de negativa”.

Dos conceptos que forman parte del debate político previo a las próximas elecciones y en los cuales el diputado puso el foco en su declaración. “Técnicamente, las colectoras se presentan cuando tenés dos listas de candidatos o más en una misma categoría , es decir, dos listas o tres listas de diputados nacionales o de intendentes”, explicó.

El legislador también diferenció ese mecanismo de las adhesiones, que forman parte de la discusión actual sobre la boleta única. “La adhesión es lo que se está discutiendo en la reforma electoral, que la boleta nacional, presidente, senadores y diputados, pueda ir en el mismo papel”, señaló.

Galmarini sostuvo que la figura de las colectoras no tiene aplicación técnica dentro de un esquema con boleta única de papel o con elecciones desdobladas. Es decir, que debería analizarse, en tal caso, un cambio en el sistema tal como lo conocemos.

Más allá del aspecto formal, que será algo a definirse de cara a los próximos comicios, el diputado puso el foco en la consecuencia política de estas herramientas. “Hay un problema que es peor que ese y que es político, que es electoral, que es vos colectás votos y aceptás ir en una colectora, dividiendo los votos abajo, cuando vos tenés un candidato que mide 70 puntos arriba”, afirmó.

Sebastián Galmarini, junto a su cuñado, Sergio Massa, en uno de los últimos eventos del Frente Renovador Foto: Facebook

Unidad, internas y críticas a la economía

A favor de las primarias, Galmarini explicó: “Son dos razones. Selección de candidatos, de dónde salen los candidatos, quiénes son, de dónde vienen, cómo se integran”. El legislador agregó que los partidos deben contar con mecanismos democráticos para definir sus listas. “La Justicia nos dice: ‘Ustedes tienen que tener un proceso de selección de candidatos democrático’. No puede venir y decir: 'El candidato es este, vos vas primero o vas segundo. Eso no puede pasar'”, afirmó.

“Nosotros tenemos que ir juntos, porque la sociedad nos pide ganarle a Milei”, aclaró, como en una especie de responsabilidad del partido de brindar una propuesta que pueda contrarrestar al oficialismo en las urnas. En ese marco y en tonos democráticos explicó: “Tenemos la responsabilidad de ayudar al gobierno a que llegue al final de mandato, porque el gobierno juega demasiado duro en una situación demasiado compleja”.