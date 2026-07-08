La firme promesa de Javier Milei a la Selección argentina si se consagra bicampeona del mundo

El presidente brindó declaraciones luego de la victoria de Argentina frente Egipto y se diferenció de la gestión de Alberto cuando la Scaloneta se consagró en el Mundial de Qatar 2022.

El presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada al plantel de la Selección argentina para un eventual festejo una vez finalizado el Mundial, y aclaró que él no estará presente para evitar cualquier tipo de interferencia política.

“Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, afirmó el mandatario este miércoles en declaraciones radiales, al día siguiente del triunfo argentino ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

En ese sentido, Javier Milei subrayó con énfasis: “Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”.

El presidente fue más allá en su gesto y anticipó que haría lo posible para que el edificio quedara completamente libre de presencia oficial.

“Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, comentó en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.