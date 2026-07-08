Cuánto costarán los peajes en la ruta 7, las dudas de la licitación y cómo serán las obras

El Gobierno Nacional avanza en la licitación y concesión de la ruta 7 en el tramo de Mendoza, con la que se realizarán arreglos y mejoras del corredor bioceánico, que paradójicamente se trata de uno de los caminos más importantes a nivel nacional por su conexión al Pacífico vía Chile, pero a su vez uno de los más destruidos y faltos de mantenimiento.

Actualmente hay cuatro grupos de empresas que pugnan por la concesión de la ruta por lo menos por 20 años, con un esquema en el cual la Nación no pone recursos, sino que son suministrados por los propios privados, quienes tendrán el cobro a través de la recaudación de los dos peajes que hay actualmente (en La Paz y Las Cuevas) y que se instalarán a futuro (a la altura de la Variante Palmira y en Potrerillos o Uspallata).

Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que compiten son, por un lado, Cartellone - Constructora San José; Laugero - Green - Corporación del Sur; CPC (Grupo Indalo); y IEB Construcciones - Trading MRG.

Mientras tanto, la empresa que se había sumado a la competencia pero finalmente se bajó fue Ceosa, de Fernando Porreta, que incluso meses atrás había realizado estudios en toda la ruta 7 para conocer el estado del camino y evaluar las obras a realizar.

El exgobernador, Julio Cobos, dialogó con MDZ Radio y puso reparos sobre la licitación que lleva adelante la Nación, al poner en duda qué tipo de obras llevarán adelante los privados, teniendo en cuenta que el cobro a través de peajes, sobre todo en zonas de ruta donde no hay tanto tránsito, podría no ser tan caudaloso, lo que complicaría los trabajos en Alta Montaña, donde son necesarias obras en el camino y también de seguridad en las laderas.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cobos explicó que la administración nacional definió que las concesiones se realicen "sin ningún aporte del Estado", pero agregó que ese modelo suele resultar viable en corredores con un elevado volumen de tránsito.

"El criterio del Gobierno nacional es que lo haga el privado, sin ningún aporte del Estado. Entonces ha tomado, en una primera medida, aquellas rutas con mayor cantidad de tránsito, con lo cual es posible financiarlo con un sistema de cobro por peaje", sostuvo.

El exmandatario recordó que para definir la viabilidad económica de una concesión se analiza el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), indicador que determina la cantidad y el tipo de vehículos que circulan por un corredor para calcular el valor del peaje y la rentabilidad del proyecto.

El precio de los peajes para recorrer la Ruta 7, según las inversiones

Según explicó Cobos, la licitación contempla un único tramo desde Desaguadero hasta el límite con Chile, aunque el flujo vehicular "cambia considerablemente a lo largo del recorrido". "El tránsito aumenta considerablemente a medida que nos acercamos a San Martín y luego vuelve a disminuir hacia la Alta Montaña", señaló.

Para compensar esas diferencias, el Gobierno optó por unificar el sistema tarifario en todo el corredor. Actualmente existen dos estaciones de peaje —la de Cristo Redentor y la de La Paz—, pero el proyecto prevé incorporar otras dos: una en la Variante Palmira y otra en las inmediaciones de Potrerillos o Uspallata.

Indicó que los pliegos establecen una distancia mínima de 80 kilómetros entre cabinas, lo que aún deja margen para modificar su ubicación definitiva.

Pero hay un dato importante respecto a las tarifas de las cabinas. Si bien la licitación, que tiene montos relacionados a mediados del 2025, fijó un tope máximo de $4.800 por peaje, dicha tarifa se corresponderá en base a las inversiones que realice la empresa que gane. A mayor inversión, mayor margen de cobro de peajes.

La ruta 7 está en estado deplorable. MDZ

De igual forma, el exvicepresidente sostuvo que, estimando las ofertas que puedan hacer las propias empresas y las que ya se han revelado de otros corredores viales en el país, el valor podría rondar entre los $3.000 y $3.500.

Con cuatro estaciones de cobro proyectadas, un conductor podría pagar alrededor de $12.000 a $14.000 pesos para recorrer todo el tramo concesionado, mientras que el costo para los camiones sería entre cuatro y cinco veces superior.

Los tramos que se concesionarán:

146 km desde Desaguadero (La Paz) hasta la Variante Palmira.

182 km desde la ruta 7 y ruta 40 (Agrelo) hasta la frontera con Chile.

Las dudas de la licitación de la ruta 7 y la falta de obras

Al haberse retirado el Gobierno Nacional de las inversiones en obras públicas, Cobos consideró que el presupuesto previsto de por sí ya es reducido, si se tiene en cuenta la extensión del corredor y las necesidades de infraestructura en Alta Montaña.

"Si hicieran obras muy caras, como las que requiere la Alta Montaña, con zonas con doble vía, caminos seguros o protección de laderas con cobertizos, el sistema no cerraría económicamente", afirmó.

Por otro lado, se espera durante el primer año que las empresas realicen tareas de conservación con lo que es llamado "puesta en valor", como bacheos generales, reparación de sectores ahuellados y mantenimiento. "Es una lavadita de cara", graficó Cobos.

Recién a partir del segundo año comenzarían trabajos de mayor envergadura, como reconstrucción y repavimentación de distintos sectores, aunque sin modificar la traza actual.

De igual forma, Cobos señaló que el contrato contempla la posibilidad de incorporar nuevas obras durante los 20 años de concesión, pero será necesario modificar las condiciones económicas del acuerdo, con posibles incrementos en el valor del peaje, extender el plazo de la concesión o incorporar financiamiento estatal.