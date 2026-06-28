Un hombre murió y dos personas resultaron heridas tras el vuelco de un auto en la Ruta 7

El vuelco se originó luego de que el conductor perdiera el dominio del vehículo. Un hombre murió en el hospital y dos personas resultaron heridas.

Un fuerte accidente vial ocurrido durante la tarde sobre la Ruta Nacional 7 dejó como saldo una persona fallecida y otras dos heridas, tras el vuelco de un automóvil en el departamento de Santa Rosa. Las víctimas fueron atendidas y trasladadas a un hospital de la zona para ser atendidas.

De acuerdo con información policial, el hecho se registró a las 17 en el kilómetro 948 de la mencionada ruta, cuando un Volkswagen Up en el que viajaban cuatro personas perdió el control y terminó volcado sobre la banquina sur.

El conductor del rodado, de 37 años, habría perdido el dominio del vehículo como consecuencia del encandilamiento producido por el sol, lo que derivó en el posterior vuelco.

Un muerto y dos heridos Tras el siniestro, los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y trasladados a un centro asistencial de la zona. Horas más tarde, en el hospital se constató el fallecimiento de uno de los acompañantes, de 80 años.

En tanto, las otras tres personas resultaron heridas y permanecieron bajo observación médica. Entre ellas, dos de 70 y 79 años presentaron politraumatismos leves, mientras que la tercera, de 67 años, no sufrió lesiones de gravedad. El conductor también fue asistido tras el hecho.