Caso Loan: un jefe de la Policía reveló cuál es la hipótesis más fuerte

Una nueva jornada del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes como uno de sus principales protagonistas al comisario general Martín Leonardo De Cristóbal, actual jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal .

Durante su declaración ante el Tribunal Federal de Corrientes, el funcionario se refirió al trabajo realizado por las fuerzas federales desde que el niño desapareció, el 13 de junio de 2024, y fue consultado puntualmente sobre las distintas hipótesis que se manejaron durante la investigación.

En ese contexto, De Cristóbal sostuvo que, desde su perspectiva, la hipótesis de un accidente es la más fuerte .

El testimonio del jefe policial se produjo en una audiencia en la que también declararon una ex funcionaria del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Perdidas y Extraviadas (Sifebu) y una médica que atendió a María Victoria Caillava después de la desaparición.

De Cristóbal recordó que, tras la conformación del Comando Unificado Corrientes (CUC), el operativo quedó bajo la conducción del comisario Pirrone.

Según detalló, alrededor de 150 efectivos de la Policía Federal participaron de las tareas entre fines de junio y diciembre de 2024. A eso se sumó un importante despliegue de las distintas fuerzas federales durante los rastrillajes ordenados por la Justicia.

El comisario general también explicó que se utilizaron drones, georradares, imágenes satelitales, perros especializados, embarcaciones y buzos de Prefectura para intentar encontrar rastros del niño.

Durante su exposición, recordó que los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry decidieron enviar el expediente a la Justicia Federal luego de considerar que las pericias telefónicas podían indicar un posible caso de trata de personas.

Sin embargo, esa hipótesis nunca pudo ser acreditada. Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Loan hubiera sufrido un accidente, De Cristóbal fue contundente al señalar que, para él, se trata de la explicación que tiene mayor fuerza entre las alternativas analizadas.

Críticas al operativo de búsqueda de Loan

Antes del testimonio de De Cristóbal había declarado María Leticia Risco, quien durante 14 años estuvo al frente del Sifebu y participó de miles de búsquedas de personas desaparecidas.

La exfuncionaria cuestionó la manera en que se desarrollaron las primeras horas del operativo y señaló que existieron problemas de coordinación entre los distintos equipos que llegaron a la zona de El Algarrobal.

Risco afirmó que el entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, se mostró reticente frente a la colaboración ofrecida por las fuerzas federales. Según su relato, Maciel les habría manifestado que no necesitaban los recursos puestos a disposición porque consideraba que el operativo estaba funcionando correctamente.

La ex funcionaria también cuestionó la presencia de numerosos civiles en las zonas de rastrillaje y advirtió sobre la falta de una conducción clara de las tareas durante las primeras horas de búsqueda.

Otro de los puntos mencionados durante la jornada fue el hallazgo de uno de los botines que llevaba Loan el día de su desaparición. Risco consideró difícil que el niño hubiera podido recorrer por sus propios medios la distancia existente entre el lugar donde fue visto por última vez y el sitio donde apareció el calzado.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela, en la localidad correntina de 9 de Julio. El niño se había sumado luego a una caminata junto a otros menores para buscar naranjas en una zona cercana. Desde entonces no volvió a ser visto.