Juicio de Loan Peña: el exintendente dijo que vio a Laudelina Peña salir del campo antes al hallazgo del botín

Sobre Laudelina

Por otra parte, aseveró que al día siguiente de la desaparición del niño, cerca de las 13.30, divisó a la tía de Loan junto a Antonio Benítez abandonando el predio donde posteriormente se ubicaría el calzado del menor.

“Habrá sido entre las doce o trece horas del viernes. Yo salgo del campo, ellos también salen del campo, donde después se encuentra el botín, y ellos ahí me piden que los traslade hacia la casa de la abuela en ese horario. Pero fue antes del hallazgo, de que se haga público, porque se hizo público inmediatamente por todos los medios que estaban en la localidad, del hallazgo del botín”, indicó el testigo.

En la última parte de su declaración, Moreira abordó la controversia sobre los fondos transferidos por el municipio a la Fundación Dupuy. Se refirió al cuestionamiento por la partida presupuestaria provincial gestionada por el intendente para financiar la búsqueda, la cual fue abonada sin la notificación correspondiente al Concejo Deliberante, atribuyendo el hecho a un error de gestión administrativa.

“Son partidas especiales, que no están en el presupuesto. El intendente, cuando recibe una plata, hablamos en este caso que no está en el presupuesto, tiene que dar a conocer al consejo. Ejemplo: yo recibía una plata para una obra por administración, después se llama por administración cuando lo realiza el Municipio, pero la plata lo manda el Gobierno de la provincia”, explicó.

Y agregó: "yo tengo que poner en conocimiento a los señores concejales del monto que ingresó de esa partida que no está presupuestada. Él no hizo eso. Obviamente, nosotros le llamamos la atención, le pedimos que dé una explicación de por qué él pagó y nos puso en conocimiento de ese pago que a esta Fundación Dupuy”.