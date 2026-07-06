Cuál es la situación de los "otros imputados" en el juicio de Loan Peña

Más allá de los Maciel, Caillava, Pérez o Peña, entre otros, el juicio por la desaparición de Loan Peña cuenta con otros 10 imputados, la llamada "Banda del Hotel" . Entre ellos hay miembros acusados de delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y hasta usurpación de títulos. Sin embargo, a partir de los últimos testimonios frente al tribunal, desde la defensa creen que la situación comienza a decantarse a su favor.

Los 10 imputados en esta parte de la acusación son Nicolás Gabriel Soria (acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos; Elizabeth Noemí Cutaia (imputada por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento); Alan Cañete (acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento y usurpación de títulos por hacerse pasar por abogado); Pablo Gabriel Núñez (imputado por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento y usurpación de títulos por presentarse como psicólogo); Verónica Paola Machuca Yuni (acusada de los mismos delitos de privación de libertad, estafa y encubrimiento, además de usurpación de títulos por actuar como psicóloga social sin matrícula habilitante en la provincia); Valeria López (enfrenta cargos por privación de libertad, estafa, encubrimiento y usurpación de títulos al presentarse como psicopedagoga sin título); Esteban Rossi Colombo (imputado por privación de libertad, estafa, encubrimiento, falso testimonio, usurpación de títulos y violación de secretos) Pablo Javier Noguera (apuntado como partícipe secundario en los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento); Leonardo Daniel Rubio (acusado de estafa calificada como coautor y partícipe secundario en encubrimiento) y Delfina Taborda (imputada como coautora de estafa calificada y encubrimiento).

Todas estas acusaciones están nucleadas en la permanencia de algunos familiares del niño desaparecido en el hotel "Despertar del Iberá", entre ellos, muchos menores de edad. Estos llegaron al lugar poco después de que el caso de Loan cobrara un peso mediático nacional. Mientras, según los imputados y sus abogados, el hotel servía de refugio ante el acoso constante de los medios de comunicación y de una ciudadanía enojada, que estaba en la puerta de sus casas. Desde la Fiscalía consideran que esta intervención fue una maniobra para entorpecer la investigación.

En torno a estas severas acusaciones, Gabriel Roldán , abogado que comparte la defensoría de Cutaia con Rodolfo Amadeo Baqué , se expresó en torno a este juicio, en donde (además de poner sobre la mesa la idea de que los casos de estos acusados y los otros imputados debían ser tratados en distintos procesos) marcó que la Fiscalía fue "implantando un poco la información de los falsos supuestos", y sumó que la parte acusadora "siempre se agarra de frases aisladas para poder armar su cuento" y que bajo esta tónica aplicó una " cacería de brujas", presuntamente impulsada por la necesidad de mostrar resultados ante las presiones públicas en una investigación trabada.

Sin embargo, aseguró que con el paso de las jornadas del juicio "se está desmoronando la acusación (...). Ahora en las audiencias se va dando cuenta de que todo ese relato que se formó no es tan así".

Los testimonios que benefician a los imputados y la valoración de la defensa

Esta valoración del letrado se fundamentó principalmente en los testimonios que se dieron el pasado jueves 2. Concretamente, en los de Camila Ayelen Núñez, pareja de Diego “Huevo” Peña, quien es primo del niño desaparecido y una de las personas que permaneció alojada junto a su hija menor de edad en el hotel, bajo la órbita de este grupo.

Frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, la mujer rechazó la idea de que fue coaccionada para permanecer en dicho hotel: "No, al contrario, en ese momento fue gran ayuda porque me acompañó a denunciar esta amenaza que tuvieron". Sobre la acusación contra los imputados, por presuntamente mantener a estas personas privadas de su libertad, Núñez nuevamente respondió a favor de los acusados: "Podía ir, pero no me quería ir porque la verdad que me sentía contenida y me quedé porque yo quería mi nena ahí porque me sentía cuidada, por lo menos tenía miedo de ir de nuevo a la calle".

Además, Núñez denunció durante el juicio que una persona -identificada como "Alexis"- intentó convencerla de señalar a alguien como responsable, y resaltó que le pidieron un nombre para incriminar a una persona y le ofrecieron "una recompensa a cambio", lo cual le generó "mucho miedo".

Sobre lo que significa la declaración de Núñez para la defensa de los imputados, Roldán valoró: "Camila, que supuestamente era la testigo más complicada contra nosotros, dijo en todo momento que al contrario. Que la única gente donde encontró apoyo y respaldo fue en el grupo de contención (la "Banda del hotel").

Luego de Camila Núñez, quien tomó la palabra frente a los magistrados en Corrientes, fue Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y prima de Loan Danilo Peña, quien, al igual que Núñez, es considerada otra testigo clave debido a que permaneció alojada en el hotel junto a sus hermanos menores de edad. En este caso, la mujer centró gran parte de su declaración en apuntar contra el abogado José Codazzi, a quien acusó de buscar implantar una versión falsa sobre la muerte de Loan, concretamente, la versión del atropello.

Justamente a partir de esta situación, la testigo sostuvo que su relación con los imputados, pero especialmente con Cutaia. Macarena contó que, tras las presiones de Codazzi, "buscó el acompañamiento de Elizabeth Cutaia para denunciar lo ocurrido ante la Justicia", y que, por sugerencia de la abogada hoy imputada, le envió una carta a Laudelina recomendándole cambiar de abogado y aceptar la defensa de la abogada Mónica Chirivín: "No me la presentó en persona, pero me dijo que era una buena abogada", recordó.

"El mismo Estado dice que eran vulnerables (quienes estuvieron en el hotel) y hoy la respuesta es perseguir a lo que realmente fue una ayuda", cerró el abogado defensor a MDZ.