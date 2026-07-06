Inminente veredicto por el ARA San Juan: las penas que podrían recibir los cuatro imputados

Tras 30 audiencias en Río Gallegos, concluyen los alegatos por el hundimiento del submarino y se conocerá la sentencia para los cuatro exjefes navales acusados.

Los pedidos de condena firmes van de los tres años y seis meses hasta los cinco años de prisión.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se encuentra en condiciones de dictar veredicto esta semana en el histórico juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia que causó la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017. El debate oral, que comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, completó ya 30 audiencias. Con la última etapa de alegatos de las defensas fijada para hoy, el tribunal podría anticipar su decisión final este próximo miércoles, tras escuchar las últimas palabras de los imputados.

Quiénes son los exoficiales de la Armada acusados y qué penas enfrentan El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con las condiciones de mantenimiento y la operación del buque durante su última misión en el Atlántico Sur.

Los cuatro imputados en la causa son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes enfrentan cargos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de las 44 personas.

La etapa de alegatos de la fiscalía ya concluyó con pedidos de condena firmes que van de los tres años y seis meses hasta los cinco años de prisión. Asimismo, para dos de los exjefes navales, los fiscales solicitaron de manera complementaria la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

N/A Las pruebas y testimonios clave del debate oral A lo largo de las 30 jornadas en el tribunal santacruceño, se incorporaron testimonios de especialistas técnicos, excomandantes, submarinistas en actividad y autoridades navales de la época. A esto se sumó un exhaustivo análisis de documentación reservada sobre las reparaciones previas del ARA San Juan y las comunicaciones emitidas durante el desarrollo de su última navegación.