Banco Nación lanzó descuentos imperdibles: cómo ahorrar esta semana en supermercado, nafta y viajes

En días en los que cada compra se calcula con más cuidado, los descuentos bancarios volvieron a ganar espacio en la agenda de los consumidores. Banco Nación renovó su esquema de beneficios junto a MODO y dejó una grilla amplia para quienes buscan ahorrar en supermercados, combustible, viajes, librerías y otros consumos cotidianos.

La propuesta se concentra bajo el paraguas de Semana Nación, el programa de beneficios que reúne promociones por rubro y día de la semana. Según la información publicada por el banco y el detalle difundido esta semana, las opciones incluyen alimentos, combustibles, turismo, veterinarias, ópticas, indumentaria, tecnología, librerías y financiación en Tienda BNA+.

Supermercados, el rubro clave para aprovechar los reintegros El capítulo más buscado es el de supermercados y mayoristas. Los lunes hay beneficios en ChangoMás, con 20% de descuento, tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000, además de un 10% extra con tope mensual. También aparecen promociones en Supermercado El Nene, con 25% los lunes y jueves y devolución de hasta $12.000 por usuario y por mes. Los miércoles, el esquema suma 30% de reintegro con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ en cadenas adheridas como Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES Carnicerías y Cabrales, con un tope semanal de $12.000.

La grilla continúa con descuentos en Mayorista Nini los jueves, Día los viernes y sábados, y Disco y Vea durante el fin de semana. En esos casos, los beneficios combinan topes mensuales, mínimos de compra y reintegros adicionales, por lo que conviene revisar las condiciones antes de pasar por caja. Para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación, el programa contempla un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto, con pagos desde BNA+ MODO y un tope mensual de $20.000.

Viajes, combustibles y compras con financiación El calendario también suma alternativas fuera del supermercado. En turismo, Banco Nación mantiene opciones como 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y financiación en agencias, hoteles, alquiler de autos y pasajes nacionales. Además, la llamada Ruta Gourmet incluye 20% de descuento en locales adheridos, con tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales. En nafta, los viernes hay 20% de reintegro en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con tope mensual de $10.000, más un 5% adicional en Shell con tope de $3.000.