Banco Nación lanzó descuentos imperdibles: cómo ahorrar esta semana en supermercado, nafta y viajes
Banco Nación y MODO mantienen beneficios para compras cotidianas, con reintegros, descuentos y cuotas sin interés en varios rubros durante julio.
En días en los que cada compra se calcula con más cuidado, los descuentos bancarios volvieron a ganar espacio en la agenda de los consumidores. Banco Nación renovó su esquema de beneficios junto a MODO y dejó una grilla amplia para quienes buscan ahorrar en supermercados, combustible, viajes, librerías y otros consumos cotidianos.
La propuesta se concentra bajo el paraguas de Semana Nación, el programa de beneficios que reúne promociones por rubro y día de la semana. Según la información publicada por el banco y el detalle difundido esta semana, las opciones incluyen alimentos, combustibles, turismo, veterinarias, ópticas, indumentaria, tecnología, librerías y financiación en Tienda BNA+.
Supermercados, el rubro clave para aprovechar los reintegros
El capítulo más buscado es el de supermercados y mayoristas. Los lunes hay beneficios en ChangoMás, con 20% de descuento, tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000, además de un 10% extra con tope mensual. También aparecen promociones en Supermercado El Nene, con 25% los lunes y jueves y devolución de hasta $12.000 por usuario y por mes. Los miércoles, el esquema suma 30% de reintegro con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ en cadenas adheridas como Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES Carnicerías y Cabrales, con un tope semanal de $12.000.
La grilla continúa con descuentos en Mayorista Nini los jueves, Día los viernes y sábados, y Disco y Vea durante el fin de semana. En esos casos, los beneficios combinan topes mensuales, mínimos de compra y reintegros adicionales, por lo que conviene revisar las condiciones antes de pasar por caja. Para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación, el programa contempla un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto, con pagos desde BNA+ MODO y un tope mensual de $20.000.
Viajes, combustibles y compras con financiación
El calendario también suma alternativas fuera del supermercado. En turismo, Banco Nación mantiene opciones como 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y financiación en agencias, hoteles, alquiler de autos y pasajes nacionales. Además, la llamada Ruta Gourmet incluye 20% de descuento en locales adheridos, con tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales. En nafta, los viernes hay 20% de reintegro en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con tope mensual de $10.000, más un 5% adicional en Shell con tope de $3.000.
Otro punto fuerte aparece en Tienda BNA+, donde la financiación llega a 12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional y Gold, 18 cuotas para Black Signature y Platinum, 15 cuotas en productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0 km y hasta 48 cuotas mediante Préstamo Nación. También hay opciones en indumentaria, tecnología, bienes durables, juguetes, librerías, ópticas y neumáticos, con esquemas que varían entre reintegros, descuentos directos y cuotas sin interés.
Cómo pagar para no perder el beneficio
La condición central es utilizar los medios habilitados. Banco Nación informa que, al activar MODO dentro de BNA+, los clientes pueden pagar con QR mediante tarjetas de crédito y débito asociadas, además de acceder a promociones exclusivas. El banco también aclara que los comercios físicos adheridos deben aceptar pagos QR y estar identificados con BNA+ o MODO.
Como ocurre con la mayoría de las promociones bancarias, la clave está en mirar el día, el comercio, el tope y el medio de pago antes de concretar la compra. En un mes atravesado por gastos cotidianos y vacaciones de invierno, Semana Nación aparece como una herramienta para ordenar consumos, anticipar compras y recuperar parte del gasto sin depender de una única fecha especial.