Cuotas sin interés, viajes a Mendoza y descuentos: estas son las promos del Banco Nación para las vacaciones de invierno
El Banco Nación lanzó una serie de promociones para las vacaciones de invierno. La propuesta incluye viajes para esquiar en Mendoza y cuotas sin interés.
En la antesala a las vacaciones de invierno, el Banco Nación lanzó una serie de promociones para quienes ya están planificando una escapada. Las ofertas van desde cuotas sin interés a descuentos para vuelos, hoteles, agencias de viaje, centros de esquí y otros servicios turísticos.
Qué beneficios ofrece Banco Nación para las vacaciones de invierno
Entre los principales beneficios que lanzó el Banco Nación se destaca la posibilidad de comprar pasajes de cabotaje de Aerolíneas Argentinas en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación.
La misma financiación también está disponible para:
- Hoteles.
- Agencias de viaje.
- Alquiler de autos.
- Pasajes nacionales.
- Servicios turísticos adheridos.
También hay opciones para quienes prefieran organizar sus vacaciones a través de Despegar. En este caso, BN ofrece 3, 6 y 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados.
Un popular centro de esquí de Mendoza con promociones exclusivas
El centro de esquí Las Leñas, de Mendoza, concentra algunos de los beneficios más importantes para los clientes del Banco Nación.
Hoteles
Las reservas realizadas por los canales oficiales del complejo permiten acceder a:
- 6 cuotas sin interés en Hotel Virgo.
- 6 cuotas sin interés en Hotel Villa Montaña.
- 6 cuotas sin interés en el resto de los hoteles de Las Leñas.
Gastronomía
Los visitantes también podrán aprovechar:
- 20% de reintegro en un pago.
- Hasta $50.000 de devolución mensual para clientes Black y Platinum.
- Hasta $15.000 para clientes Internacional y Gold.
Actividades y equipos
También habrá 6 cuotas sin interés para contratar:
- Escuela y Club de Esquí Las Leñas.
- Rental Central.
- Snowrental.
- Parque Aventura Valle Las Leñas.
- Medios de elevación.
- Indumentaria.
Descuentos en free shops
Otro sector clave tiene descuentos con el Banco Nación: los free shops.
La promoción es válida en distintos puntos del país. Por ejemplo, en Iguazú habrá 20% de descuento, un 10% adicional y hasta tres cuotas sin interés, con reintegros de hasta $40.000 mensuales para clientes Platinum y Black.
También habrá descuentos y financiación en cuotas en los free shops de Santa Cruz y Río Grande, aunque excluye los productos de Apple, Pandora y telefonía celular.
Además de esos dos puntos clave, también hay promociones en los free shops de:
- Ezeiza.
- Aeroparque.
- Córdoba.
- Mendoza.
- Bariloche.
- Rosario.
En estos aeropuertos habrá 20% de descuento, con topes de reintegro de hasta $40.000 para clientes Platinum y Signature.
Beneficios para viajes de egresados
Por otra parte, el Banco Nación también lanzó un descuento especial para las familias que están organizando los viajes educativos de sus hijos.
En esta oportunidad, la promoción es de 18 cuotas sin interés para viajes de egresados de nivel primario y secundario.