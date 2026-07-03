Cuotas sin interés, viajes a Mendoza y descuentos: estas son las promos del Banco Nación para las vacaciones de invierno

El Banco Nación lanzó una serie de promociones para las vacaciones de invierno. La propuesta incluye viajes para esquiar en Mendoza y cuotas sin interés.

El Banco Nación lanzó descuentos clave y cuotas sin interés para las vacaciones de invierno.

En la antesala a las vacaciones de invierno, el Banco Nación lanzó una serie de promociones para quienes ya están planificando una escapada. Las ofertas van desde cuotas sin interés a descuentos para vuelos, hoteles, agencias de viaje, centros de esquí y otros servicios turísticos.

Entre las promociones del Banco Nación, se destacan las cuotas sin interés en pasajes nacionales. Rodrigo D'Angelo / MDZ Qué beneficios ofrece Banco Nación para las vacaciones de invierno Entre los principales beneficios que lanzó el Banco Nación se destaca la posibilidad de comprar pasajes de cabotaje de Aerolíneas Argentinas en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación.

La misma financiación también está disponible para:

Hoteles.

Agencias de viaje.

Alquiler de autos.

Pasajes nacionales.

Servicios turísticos adheridos. También hay opciones para quienes prefieran organizar sus vacaciones a través de Despegar. En este caso, BN ofrece 3, 6 y 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados.

Un popular centro de esquí de Mendoza con promociones exclusivas El centro de esquí Las Leñas, de Mendoza, concentra algunos de los beneficios más importantes para los clientes del Banco Nación.