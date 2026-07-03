Confirmaron un feriado para este viernes 3 de julio, ideal para ver el partido de la Selección argentina

Este viernes 3 de julio la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde por el Mundial 2026, y muchos trabajadores podrán verlo tranquilos por un feriado.

El feriado del 3 de julio cae justo para ver a la Selección Argentina.

Si bien el próximo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 cae viernes, en la puerta del fin de semana, a muchos hinchas les toca en plena jornada laboral. Sin embargo, un grupo de trabajadores será beneficiado este viernes 3 de julio con un feriado que les permitirá ver a la Scaloneta en 16vos de final con tranquilidad.

Quiénes tendrán feriado este viernes 3 de julio El viernes 3 de julio será feriado en el partido de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, por el 143° aniversario de su fundación. Por lo tanto, al tratarse de un feriado municipal, no se extiende al resto de la provincia ni del país.

La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública, los establecimientos educativos y las actividades que adhieran a la jornada conmemorativa.

Cómo se celebra feriado en Pehuajó Como ocurre cada año, la comunidad celebrará un nuevo aniversario de la fundación del distrito con una agenda de actividades organizada por el municipio.

Los festejos se realizarán en la Plaza Dardo Rocha e incluirán un acto protocolar junto con la Escuela de Arte Carlos Torrallardona. Además, habrá ferias de artesanos y emprendedores, espacios recreativos para toda la familia, presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, coros y artistas locales.