Confirmaron un feriado para este viernes 3 de julio, ideal para ver el partido de la Selección argentina
Este viernes 3 de julio la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde por el Mundial 2026, y muchos trabajadores podrán verlo tranquilos por un feriado.
Si bien el próximo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 cae viernes, en la puerta del fin de semana, a muchos hinchas les toca en plena jornada laboral. Sin embargo, un grupo de trabajadores será beneficiado este viernes 3 de julio con un feriado que les permitirá ver a la Scaloneta en 16vos de final con tranquilidad.
Quiénes tendrán feriado este viernes 3 de julio
El viernes 3 de julio será feriado en el partido de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, por el 143° aniversario de su fundación. Por lo tanto, al tratarse de un feriado municipal, no se extiende al resto de la provincia ni del país.
La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública, los establecimientos educativos y las actividades que adhieran a la jornada conmemorativa.
Cómo se celebra feriado en Pehuajó
Como ocurre cada año, la comunidad celebrará un nuevo aniversario de la fundación del distrito con una agenda de actividades organizada por el municipio.
Los festejos se realizarán en la Plaza Dardo Rocha e incluirán un acto protocolar junto con la Escuela de Arte Carlos Torrallardona. Además, habrá ferias de artesanos y emprendedores, espacios recreativos para toda la familia, presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, coros y artistas locales.
También se llevará a cabo la entrega de premios del certamen "Manuelita, ¿dónde estás?", organizado junto con la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández.
Qué feriados quedan en 2026
Tras el feriado local de Pehuajó, estos son los próximos feriados nacionales previstos para lo que resta de 2026.
Feriados inamovibles
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.