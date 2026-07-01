Confirman un feriado para este 1 de julio: a quiénes alcanza el asueto

El séptimo mes del año inicia con un feriado clave para cortar la semana. Qué grupos de trabajadores son beneficiados por este día de descanso extra.

El miércoles 1 de julio de 2026 será feriado para un grupo de trabajadores y estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Aunque no se trata de un asueto nacional, se modificará el funcionamiento de escuelas, oficinas públicas y parte de la actividad comercial en tres municipios.

La fecha conmemora un hecho histórico para Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, que cada año celebran su aniversario de creación como municipios con un feriado local. Por ese motivo, quienes viven o trabajan en esos distritos tendrán una jornada no laborable.

Pinamar es uno de los distritos que tiene feriado este miércoles. Télam Por qué es feriado el 1 de julio de 2026 El 1 de julio recuerda la entrada en vigencia de la Ley N.º 9.024, sancionada en 1978, que dio origen a los municipios de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, tras su separación administrativa de los partidos de General Madariaga y General Lavalle.

Como ocurre cada año, los tres distritos establecieron un feriado municipal para conmemorar la fecha. Durante la jornada suelen permanecer cerradas las dependencias públicas y las escuelas, mientras que parte de la actividad comercial puede verse afectada, según la modalidad de cada establecimiento. Además del asueto, cada municipio organiza actividades conmemorativas.

En Pinamar se desarrolla la semana "Pinamar Distingue a su Gente", con reconocimientos a vecinos, propuestas culturales y distintas actividades abiertas a la comunidad.