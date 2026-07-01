La nueva calle de Ciudad que contará con estacionamiento medido desde este miércoles

La Ciudad de Mendoza ampliará desde este miércoles 1 de julio el Sistema de Estacionamiento Medido tradicional mediante el uso de tarjetas. La nueva incorporación será sobre calle Lavalle , en el costado sur de la arteria, entre avenida San Martín y calle Salta, como parte del plan de ordenamiento del tránsito y la movilidad urbana que impulsa el municipio.

La medida responde al importante movimiento vehicular que registra este sector del microcentro, caracterizado por una intensa actividad comercial y de servicios. Según explicaron desde la comuna, la incorporación del estacionamiento medido permitirá una mayor rotación de vehículos y un uso más eficiente del espacio público.

Tras un estudio técnico sobre la dinámica de circulación, el municipio concluyó que es posible habilitar estacionamiento en ese tramo durante los horarios de menor flujo vehicular. De esta manera, el sistema funcionará de lunes a viernes, de 14 a 20, y los sábados, de 8 a 13, manteniendo la modalidad tradicional mediante tarjetas en un sector donde durante décadas estuvo prohibido estacionar.

La implementación abarcará el costado sur de calle Lavalle, entre avenida San Martín y Salta , y se pondrá en marcha oficialmente este 1 de julio mediante el Decreto Nº 535/26.

El objetivo principal es ordenar la circulación en una zona de alta demanda, facilitando el acceso a los comercios y servicios mediante una mayor disponibilidad de espacios para estacionar. El sistema continuará funcionando con tarjetas físicas, tal como ocurre en otras áreas alcanzadas por el estacionamiento medido tradicional.

Un plan que ya suma 150 nuevos espacios

La incorporación de calle Lavalle constituye la segunda etapa del Plan de Estacionamiento por Diferenciación de Horarios que desarrolla la Ciudad de Mendoza. La primera fase se implementó sobre calle San Martín, donde se sumaron 90 plazas de estacionamiento. Con las 60 nuevas plazas habilitadas en Lavalle, el municipio alcanzará un total de 150 nuevos espacios disponibles en el microcentro.

Desde la comuna destacaron que la experiencia en San Martín obtuvo una respuesta positiva tanto por parte de comerciantes como de los usuarios, lo que impulsó la ampliación del programa.

La Ciudad de Mendoza amplía el estacionamiento medido en el microcentro. Prensa Ciudad de Mendoza

La Ciudad ya proyecta una tercera etapa

El municipio adelantó que el Plan de Estacionamiento por Diferenciación de Horarios continuará expandiéndose. Actualmente se encuentra en análisis una tercera etapa que permitiría incorporar más de 150 nuevas plazas en otra arteria de la capital, siempre en función de estudios técnicos sobre movilidad y circulación.

Además de mejorar el ordenamiento del tránsito y favorecer la actividad comercial, el sistema mantiene su perfil social, ya que históricamente ha generado oportunidades laborales mediante la administración y comercialización de las tarjetas de estacionamiento.

La puesta en funcionamiento estará a cargo de la Coordinación de Estacionamiento Medido y de la Dirección de Tránsito, áreas responsables de supervisar la implementación de este nuevo esquema en la Ciudad de Mendoza.