Comenzaron los cortes en la calle Hipólito Yrigoyen: qué vías alternativas tomar

Este lunes se iniciaron las obras sobre calle Hipólito Yrigoyen y ya rigen cortes totales y desvíos para particulares y colectivos en una zona muy transitada.

Se modificó la circulación entre Capital y Godoy Cruz por el comienzo de la remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen.

Este lunes 29 de junio comenzó la primera etapa de la remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen y ya se encuentran vigentes los cortes de tránsito en uno de los principales accesos entre Ciudad y Godoy Cruz. La intervención obligará a miles de conductores a modificar sus recorridos habituales durante los próximos meses.

La obra se desarrollará por etapas para reducir las complicaciones en la circulación. Sin embargo, durante esta primera fase permanecerá completamente cerrado el cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, además de la calle Brasil entre San Juan y San Martín.

El primer tramo comprende los trabajos sobre Brasil, entre Belgrano y San Martín, y sobre Hipólito Yrigoyen, entre San Martín y Roque Sáenz Peña. Según el cronograma previsto, esta etapa comprende 235 metros lineales y tendrá una duración aproximada de cinco meses.

Qué caminos conviene tomar El corte total en Yrigoyen y San Martín ya está vigente. Estas son las alternativas para ingresar y salir del centro de Mendoza. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza Quienes circulen por avenida San Martín con dirección hacia el sur ya no podrán continuar por Yrigoyen. La alternativa recomendada es seguir hasta calle Serú, girar hacia el oeste y luego incorporarse a República del Líbano para continuar el recorrido hacia Godoy Cruz.

Los conductores que ingresen a la Ciudad desde el sur también deberán modificar su trayecto. Una opción es doblar a la izquierda por 25 de Mayo, continuar por Almirante Brown y luego tomar España hacia el norte. La otra alternativa consiste en girar a la derecha por Castellani, seguir por Belgrano y finalmente retomar San Juan en dirección norte.