Cortes en autopistas del AMBA: a qué hora comienzan y qué pasará el fin de semana

Quienes tengan previsto circular por el AMBA en los próximos días deberán prestar especial atención al estado del tránsito. Habrá cortes , desvíos y restricciones en tres arterias clave para ingresar y salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación para evitar demoras.

La afectación más importante se producirá en la Autopista Dellepiane, que permanecerá cerrada en ambos sentidos durante varias horas entre el sábado y el domingo. A esto se sumarán restricciones en la Avenida Lugones y modificaciones en la Autopista 25 de Mayo, en el marco de distintas obras de infraestructura que se desarrollan en la Ciudad.

Según informaron las autoridades, los trabajos están vinculados a la construcción y montaje de nuevas pasarelas peatonales, además de tareas de mantenimiento sobre la red de autopistas.

Esta noche y durante todo el fin de semana habrá cortes en autopistas clave del AMBA.

Durante la noche de este jueves estará cerrado el acceso desde Campos Salles entre las 22 y las 6. Además, el viernes habrá una reducción del carril izquierdo a la altura del puente Labruna entre las 11 y las 14 debido a trabajos vinculados con una nueva pasarela peatonal.

Autopista Dellepiane

Será el corte más significativo. Desde las 20 del sábado hasta el mediodía del domingo quedará interrumpida la circulación en ambos sentidos entre las avenidas Escalada y Argentina. Durante ese período, los vehículos deberán desviarse obligatoriamente por las colectoras.

Cuáles son los desvíos recomendados para evitar demoras

En los sectores afectados se dispusieron alternativas para reducir el impacto de las obras sobre la circulación y facilitar el acceso a las principales autopistas del AMBA.

Para ingresar a Lugones, los conductores podrán utilizar la Avenida de Los Ombúes o acceder a la Avenida General Paz desde la Avenida del Libertador.

En la Autopista Dellepiane, el tránsito será derivado obligatoriamente hacia las colectoras durante todo el tiempo que dure el corte.

En la Autopista 25 de Mayo, la bajada de Avenida Alberti permanecerá cerrada el sábado entre las 7 y las 18 para quienes se dirijan hacia General Paz y la Autopista Ezeiza. Como alternativas, se recomienda descender previamente en Avenida Entre Ríos o Avenida 9 de Julio.

Con estas intervenciones, se espera un fin de semana con cambios en la circulación de algunas de las autopistas más transitadas del AMBA, por lo que se recomienda consultar el estado del tránsito antes de emprender viaje.