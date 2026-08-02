Videos: cerraron el camino a Las Leñas por la acumulación de nieve

Según informaron las autoridades, algunos tramos de la ruta que lleva a Las Leñas presenta hasta 30 cm de acumulación de nieve, por lo que permanece cerrada.

La nieve acumulada en Las Leñas cubrió los vehículos del estacionamiento.

La nieve continúa siendo protagonista en alta montaña y Las Leñas no es la excepción. Debido al estado actual que presenta la Ruta 222, las autoridades decidieron cerrarla en tanto las máquinas viales puedan despejar el camino y garantizar su transitabilidad.

Las imágenes captadas por los integrantes de Casa de Montaña, Las Leñas, muestran una ruta que acumula en algunos tramos hasta 30 centímetros de nieve, tornándose peligrosa la circulación por la misma.

Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Desde el centro de esquí informaron que solo se encuentran habilitadas las pistas Tk Eros 1 y 2 y Parque Aventura, mientras que fuera pistas está cerrado. La temperatura en la base alcanza los -2°C, con vientos de entre 40 y 50 km/h y visibilidad reducida.

Vialidad trabaja para despejar la ruta Las imágenes también muestran cómo las máquinas de Vialidad Provincial trabajan sobre la calzada para poder despejarla lo antes posible y restablecer la circulación de la ruta que conduce a Las Leñas y Los Molles.