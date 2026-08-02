Alta montaña: habilitaron el tránsito hasta Los Penitentes

Producto de las condiciones climáticas en alta montaña, se habilitó el tránsito hasta Los Penitentes por la Ruta 7. Portación de cadenas obligatoria.

El tránsito en alta montaña se encuentra inhabilitado a partir de Uspallata.

Luego de un pequeño respiro, regresaron las fuertes nevadas en alta montaña, por lo que las autoridades definieron restringir el tránsito de la Ruta 7. A partir de las 12, se definió habilitar el tránsito hasta Los Penitentes, con portación de cadenas obligatoria y extremada precaución al circular.

Según explicaron, el tramo de la ruta hasta la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor se encuentra no transitable para todo tipo de vehículos debido a las condiciones en las que se presenta el camino.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en las zonas habilitadas por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. Piden respetar los límites de velocidad y verificar el estado de los neumáticos antes de comenzar el recorrido, recordando que la portación de cadenas es obligatoria durante la temporada invernal.

El tránsito en alta montaña llega hasta Uspallata Prensa Alta Montaña Estado del tiempo en alta montaña En Las Cuevas, el cielo se presenta cubierto con nevadas y vientos intensos, al igual que en Puente del Inca y Punta de Vacas, aunque allí el viento es moderado. Además, en sectores de alta montaña la visibilidad se encuentra reducida debido a las condiciones actuales.

A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas: