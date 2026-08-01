Alta montaña: por las fuertes nevadas en Puente del Inca evacuaron a cientos de turistas hasta Penitentes

Según informaron las autoridades, el clima en esa localidad de alta montaña generaba peligro para los turistas, por lo que se los movilizó hasta Penitentes.

Por las condiciones del clima, se trasladó a los turistas a la localidad de Penitentes en alta montaña

Mientras continúan los trabajos de Vialidad Nacional en alta montaña por las intensas nevadas registradas en las últimas semanas, las autoridades informaron que la Ruta 7 se encuentra habilitada en gran parte del trayecto. Sin embargo, debido al mal estado del tiempo, se determinó el traslado de los turistas que se encontraban en Puente del Inca hacia la localidad de Penitentes.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras. De acuerdo a las estimaciones oficiales, se evacuaron aproximadamente 300 turistas hasta Penitentes.

Osvaldo Valle El comunicado también aclara que el tramo que conecta Puente del Inca con el Túnel Cristo Redentor no se encuentra transitable. A su vez, solicitaron máxima precaución al momento de circular debido a que se registran voladuras de nieve sobre la calzada y posibles formaciones de hielo.

Además, se recomienda respetar los límites establecidos de velocidad, utilizar luces bajas de manera permanente y verificar el estado de los neumáticos antes de comenzar el recorrido. También advirtieron a los usuarios que durante toda la temporada invernal, la portación de cadenas es obligatoria para circular por el Corredor Andino.

Mendocinos y turistas disfrutan de la nieve en alta montaña. Alf Ponce /MDZ Condiciones climáticas en alta montaña Pese a que durante gran parte del día las condiciones en alta montaña fueron buenas, a partir de las últimas horas de la tarde comenzaron a registrarse precipitaciones en distintos sectores cordilleranos de la provincia. En ese contexto, el pronóstico anticipa que el mal tiempo se mantendrá durante la jornada del domingo.