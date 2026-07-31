Alta montaña: Penitentes Park abre con un día de ski y snowboard gratis para los mendocinos

Este sábado reabre el centro de esquí Penitentes Park después de 7 años con una propuesta única para mendocinos: pase libre en los medios de elevación.

Después de una nevada histórica, Penitentes Park vuelve a pleno después de más de siete años sin operaciones. El centro de ski ubicado en la alta montaña mendocina reabre sus puertas y lo hace con un gesto especial para los locales: un día de ski y snowboard completamente gratuito para los mendocinos.

El sábado reabre Penitentes Park después de 7 años. Gentileza Penitentes Park La fecha elegida es el sábado 8 de agosto. Ese día, Penitentes Park habilitará el acceso libre y sin costo a los medios de elevación disponibles para la jornada: la telesilla Pircas, el Baby Lift y los Borers. Los cupos son limitados y las entradas gratuitas pueden retirarse en la oficina comercial del complejo, ubicada en Av. Las Heras 578 de la ciudad de Mendoza.

Gentileza Penitentes Park Penitentes Park a pleno La jornada no termina cuando bajan los esquís. A partir de las 16 y hasta las 20, Penitentes Park ofrecerá un afterski con DJ Set en vivo y la emblemática bajada de antorchas, uno de los rituales más queridos de la montaña mendocina. Para quienes prefieran disfrutar la nieve sin esquiar, el paseo panorámico y la pista de trineos estarán disponibles con su tarifa habitual de temporada baja.

Penitentes tiene todas las pistas habilitadas. Gentileza Penitentes Park La propuesta gastronómica también se renueva. El complejo tendrá toda su oferta habilitada en horario extendido de 9 a 18 horas, con el clásico restaurante La Herradura para comidas rápidas y cafetería, y la incorporación de Lombardo, un nuevo espacio enfocado en cocina regional a los fuegos. Para comer algo al paso estarán los food trucks Cono Creps y Verde Pistacho, mientras que WineHouse sumará una vinoteca de montaña con etiquetas locales, tapeo, maridaje y Gift Shop. También abrirá un nuevo drugstore dentro del complejo.

Quienes necesiten equiparse tienen una oportunidad adicional: Límite Vertical ofrecerá un descuento del 20% en toda su línea de indumentaria y equipos, disponible tanto en su local de Las Heras 583 en la ciudad de Mendoza como en su sucursal dentro de Penitentes Park.