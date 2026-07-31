Alta montaña: Penitentes Park abre con un día de ski y snowboard gratis para los mendocinos
Este sábado reabre el centro de esquí Penitentes Park después de 7 años con una propuesta única para mendocinos: pase libre en los medios de elevación.
Después de una nevada histórica, Penitentes Park vuelve a pleno después de más de siete años sin operaciones. El centro de ski ubicado en la alta montaña mendocina reabre sus puertas y lo hace con un gesto especial para los locales: un día de ski y snowboard completamente gratuito para los mendocinos.
La fecha elegida es el sábado 8 de agosto. Ese día, Penitentes Park habilitará el acceso libre y sin costo a los medios de elevación disponibles para la jornada: la telesilla Pircas, el Baby Lift y los Borers. Los cupos son limitados y las entradas gratuitas pueden retirarse en la oficina comercial del complejo, ubicada en Av. Las Heras 578 de la ciudad de Mendoza.
Penitentes Park a pleno
La jornada no termina cuando bajan los esquís. A partir de las 16 y hasta las 20, Penitentes Park ofrecerá un afterski con DJ Set en vivo y la emblemática bajada de antorchas, uno de los rituales más queridos de la montaña mendocina. Para quienes prefieran disfrutar la nieve sin esquiar, el paseo panorámico y la pista de trineos estarán disponibles con su tarifa habitual de temporada baja.
La propuesta gastronómica también se renueva. El complejo tendrá toda su oferta habilitada en horario extendido de 9 a 18 horas, con el clásico restaurante La Herradura para comidas rápidas y cafetería, y la incorporación de Lombardo, un nuevo espacio enfocado en cocina regional a los fuegos. Para comer algo al paso estarán los food trucks Cono Creps y Verde Pistacho, mientras que WineHouse sumará una vinoteca de montaña con etiquetas locales, tapeo, maridaje y Gift Shop. También abrirá un nuevo drugstore dentro del complejo.
Quienes necesiten equiparse tienen una oportunidad adicional: Límite Vertical ofrecerá un descuento del 20% en toda su línea de indumentaria y equipos, disponible tanto en su local de Las Heras 583 en la ciudad de Mendoza como en su sucursal dentro de Penitentes Park.
Para seguir las novedades y el estado del parque, los canales oficiales son Instagram (@penitentespark) y WhatsApp (+54 9 261 5368422).