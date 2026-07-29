Alta montaña: abrieron el camino hasta Las Cuevas, el pueblo aislado dos semanas por el temporal

En algunas zonas de Las Cuevas se acumularon 5 metros de nieve. Hoy, la brecha sanitaria llegó al pueblo tras dos semanas de temporal en alta montaña.

Este miércoles llegaron las máquinas de Vialidad Nacional a Las Cuevas, el pueblo que quedó completamente aislado durante dos semanas tras el temporal histórico que azotó la alta montaña mendocina. El último contacto físico con pobladores había sido el viernes 17 de julio, cuando se evacuaron tres personas.

Osvaldo Valle La brecha sanitaria atravesó alta montaña El trabajo para llegar hasta Las Cuevas no fue sencillo. El personal del 4° Distrito de Vialidad Nacional operó de manera ininterrumpida bajo condiciones climáticas extremas, utilizando topadoras, palas cargadoras y camiones barre-nieve para remover los enormes bloques de nieve acumulados por el temporal a lo largo de la traza de la ruta nacional 7.

El esfuerzo sostenido durante jornadas consecutivas permitió finalmente liberar el corredor que conecta la alta montaña. Hace dos días, las máquinas lograron habilitar el camino para turismo interno hasta Penitentes y Los Puquios.

La apertura del camino hasta Las Cuevas es un hito significativo en la recuperación del corredor cordillerano, uno de los más importantes del país por el volumen de carga internacional que transporta.

La brecha sanitaria en alta montaña llegó hasta Las Cuevas. Osvaldo Valle Una nevada histórica El temporal en alta montaña comenzó el 15 de julio y desde ese momento la nieve se comenzó a acumular en los picos de la cordillera y los pueblos de la zona. En algunas partes de Las Cuevas, la localidad más cercana al túnel internacional Cristo Redentor se registraron hasta cinco metros de acumulación nívea.