Nevada histórica en alta montaña: rescataron a tres personas y ya son 104 los evacuados

Debido al temporal que inició el 15 de julio en alta montaña se lleva a cabo un importante operativo para asistir a las personas afectadas.

Este lunes fueron evacuadas otras tres personas por el temporal en alta montaña.

El intenso temporal de nieve que afecta la zona de alta montaña sigue generando estragos. Tras casi dos semanas de nevadas, este lunes se informó que el operativo de asistencia y evacuación ya permitió trasladar a 104 personas desde distintos puntos de la cordillera. Cabe resaltar que en Las Cuevas todavía permanecen unas 20 personas esperando ser asistidas.

De acuerdo a lo notificado por el comisario Mario Lucero, durante este lunes se logró evacuar a tres personas que permanecían aisladas en Punta de Vacas. Los civiles fueron trasladadas hacia la terminal de Uspallata debido a la falta de leña, alimentos y recursos económicos para afrontar las consecuencias del temporal.

En total ya son 104 las personas asistidas desde que empezó el temporal en alta montaña. Comisario Mario Lucero Resta evacuar a Villa Las Cuevas De acuerdo con el reporte oficial, las evacuaciones realizadas desde que inició el temporal alcanzan un total de 104 personas.