Temporal de nieve, El Niño y megasequía: los especialistas explican qué pasa en Mendoza

El temporal en alta montaña vuelve a poner el foco sobre las reservas hídricas. Aunque el fenómeno de El Niño aumenta las probabilidades de que ingresen sistemas frontales con precipitaciones, el hidrólogo e investigador del Ianigla, Ezequiel Toum, advirtió que Mendoza todavía no logra recuperar niveles históricos de acumulación de nieve tras más de una década de megasequía.

Según explicó en diálogo con MDZ Club 105.5 FM MDZ Radio , "El Niño (...) nos da, en términos prácticos, más chances de que justamente entren estos temporales y nos dejen nevadas, que siempre son positivas para el recurso hídrico justamente de la provincia".

Sin embargo, aclaró que el indicador más importante no es la altura de la nieve, sino el agua que contiene. "Desde el punto de vista hidrológico del recurso hídrico es lo que más nos interesa, no la altura de la nieve, sino el contenido de agua, es decir, si yo esa nieve la derrito, ¿cuánta agua líquida voy a tener?", explicó.

Toum detalló que, de acuerdo con las estaciones nivometeorológicas del Departamento General de Irrigación, hasta la última medición disponible las cuencas del norte de Mendoza registraban "entre un 80 a 90% del valor promedio" de los últimos 25 años para esta época del año, mientras que en el sur los valores se ubicaban "entre un 60 a 70% de los valores históricos".

A pesar de la magnitud de las nevadas recientes , remarcó que "si ves las nevadas, han sido importantes, interesantes, y parecen un montón; de nuevo, en el contexto de estos ya 15 años que llevamos de megasequía, siguen estando, por lo menos hasta ayer, debajo de la media de los últimos 25 años".

El investigador sostuvo que un nuevo temporal de características similares podría modificar ese escenario. "Si tenés otro temporal así (...) en las cuencas del norte, ya con los valores que tenemos, probablemente la superemos, y en la del sur (...) se llegue un poco a los valores promedios".

Gobierno

También señaló que los pronósticos climáticos mantienen un escenario favorable para las nevadas durante las próximas semanas. "Las condiciones de El Niño (...) van a persistir, se van a intensificar, incluso un poco (...) habrá que esperar a ver qué pasa en lo poquito que queda de julio y agosto, sobre todo, que es cuando se concentra la mayor cantidad de nevadas".

No obstante, advirtió que el contexto de fondo continúa siendo preocupante. "Tener condiciones de 'El Niño', que en teoría nos dan años superavitarios de nevadas (...) y estar debajo de la media, o tratando de reaccionar a la media, nos está dando a entender que estamos todavía en este periodo", afirmó, en referencia a la megasequía.

El rol de El Niño y por qué favorece las nevadas

Consultado sobre el fenómeno de El Niño, Toum explicó que su principal efecto en Mendoza es facilitar el ingreso de los sistemas frontales provenientes del océano Pacífico.

"Cuando nosotros tenemos las condiciones de El Niño, significa que existen más posibilidades de que entren estos frentes, porque esas condiciones debilitan esta suerte de pared que tenemos en estas latitudes (...) porque debilita el anticiclón del Pacífico", indicó.

Ese debilitamiento permite que las tormentas alcancen la cordillera. "Este anticiclón se debilita aún más, y permite, o da más chance, justamente, de que esos frentes de tormenta pasen. Cuando hay condiciones de Niña, sucede todo lo contrario, se fortalece el anticiclón, y generalmente están asociados a años secos".

El especialista también aclaró que El Niño no determina la intensidad de cada temporal. "El Niño lo que hace es debilitar, justamente, este anticiclón, y permite que esas corrientes cargadas de humedad lleguen a estas latitudes (...) es el que las deja entrar".

Finalmente, sostuvo que los escenarios climáticos indican que Mendoza deberá adaptarse a una nueva normalidad. "Todas las predicciones sugieren que a mediados de este siglo (...) las condiciones normales van a ser estas que hemos tenido en los últimos 15 años. Así que la provincia viene trabajando (...) para que nos adaptemos a estos valores".