Alerta por zonda y con nevadas en cordillera: así estará el tiempo este lunes en Mendoza
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con ascenso de temperatura. Se espera viento zonda en precordillera y algunos sectores de llano provincial.
El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un inicio de semana con nubosidad variable y habrá un leve ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 11°C en gran parte de la provincia, mientras que en el Valle de Uco podría descender a 5°C. En Malargüe la mínima sería de 3°C.
El cielo se presentará entre nublado y seminublado en las primeras horas, condiciones que se mantendrán durante el resto de la jornada. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones en el llano.
En cuanto al viento, se espera presencia de viento zonda en precordillera y distintos sectores del llano.
Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña
Según el pronóstico, se espera que durante el lunes haya nevadas moderadas en la cordillera mendocina.