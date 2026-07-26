Alerta por zonda y con nevadas en cordillera: así estará el tiempo este lunes en Mendoza

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un inicio de semana con nubosidad variable y habrá un leve ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 11°C en gran parte de la provincia, mientras que en el Valle de Uco podría descender a 5°C. En Malargüe la mínima sería de 3°C.