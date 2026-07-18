¿La final del Mundial, con lluvias?: lo que anticipa el pronóstico para este domingo en Mendoza

El pronóstico para este domingo 19 de julio anticipa una jornada fría, con abundante nubosidad y probabilidad de lloviznas aisladas en Mendoza . La Dirección de Contingencias Climáticas prevé una máxima de 13 °C y una mínima de 4 °C en gran parte de la provincia, mientras que en el sur provincial y el Valle de Uco podría situarse en los 2 °C.

Durante el día, el cielo se presentará seminublado en las primeras horas, aunque rápidamente evolucionará a mayormente nublado en toda la provincia, incluido el Valle de Uco y la zona Sur. Además, existe probabilidad de lloviznas aisladas durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera una brisa leve del sector sur entre las 12 y las 19, que afectará principalmente las zonas Norte, Este y Sur.

La Dirección de Contingencias Climáticas también anticipa que en la Alta Montaña las precipitaciones disminuirán durante la madrugada, aunque el cielo permanecerá cubierto. Hacia la noche volverán a intensificarse las nevadas en todo el sector cordillerano.

Estas condiciones podrían seguir complicando el tránsito en los principales pasos internacionales y rutas de montaña, por lo que se recomienda consultar el estado de los caminos antes de viajar.

Pronóstico extendido

Para el lunes 20 de julio, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El SMN prevé una máxima de 11 °C y una mínima de 4 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

En tanto, el martes 21 continuará el ascenso de la temperatura, con 13 °C de máxima y 4 °C de mínima. El tiempo se mantendrá estable, una tendencia que también continuará el miércoles 22, cuando la máxima volverá a ubicarse en 13 °C.

Finalmente, para el jueves 23 de julio, el pronóstico indica un nuevo incremento de la temperatura, con una máxima de 15 °C y una mínima de 8 °C, sin probabilidades de lluvias.