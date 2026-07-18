¿Se viene la lluvia? Lo que anticipa el pronóstico para este sábado 18 de julio

El pronóstico para este sábado 18 de julio anticipa una jornada fría e inestable en Mendoza . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 13 °C, una mínima de 6 °C y probabilidades de precipitaciones durante distintos momentos del día.

De acuerdo con el organismo nacional, durante la madrugada y la noche existe entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de lluvias, mientras que por la mañana y la tarde las chances disminuyen. Además, se espera cielo mayormente nublado y temperaturas frescas durante toda la jornada.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas pronostica un día mayormente nublado y frío, con precipitaciones y vientos moderados del sudeste.

En la alta montaña se esperan nevadas intensas, aunque con mejoramientos parciales durante la tarde. Estas condiciones podrían complicar el tránsito en los principales pasos cordilleranos , por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Para el domingo 19 de julio, el SMN prevé una jornada todavía inestable, con una máxima de 9 °C y una mínima de 5 °C, además de probabilidades de lluvias durante gran parte del día.

Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN

El lunes 20 comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas. Se espera una máxima de 11 °C y una mínima de 4 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

En tanto, el martes 21 continuará el ascenso de la temperatura, con 13 °C de máxima y 4 °C de mínima. El tiempo se mantendrá estable, una tendencia que también continuará el miércoles 22, cuando la máxima alcanzará nuevamente los 13 °C.

Finalmente, para el jueves 23 de julio, el pronóstico indica una mejora en las temperaturas, con una máxima de 15 °C y una mínima de 8 °C, sin probabilidades de lluvias.