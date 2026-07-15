Argentina vs España: el astrólogo que acertó la victoria ante Inglaterra ya dio su pronóstico para la final

Tras anticipar el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el astrólogo Giorgio Armas dio el esperado pronóstico sobre la final contra España . Según su lectura astrológica, será otro encuentro parejo pero con una leve ventaja de uno de los dos equipos.

El 10 de julio Armas ya había anticipado que, si Argentina se cruzaba con España en la final, terminaría levantando la Copa del Mundo. Con el duelo ya confirmado, aseguró que mantiene ese pronóstico.

Apenas unas horas después de la victoria sobre Inglaterra, el astrólogo reforzó su análisis y volvió a compartir su pronóstico para el partido que definirá al campeón del mundo.

La Selección argentina jugará una nueva final de la Copa del Mundo.

El tarotista explicó que, aunque espera un encuentro muy parejo tal como reflejan los porcentajes, la energía astral favorece ligeramente a la Selección Argentina para quedarse con el título.

Un reconocido astrólogo compartió su pronóstico sobre la final del Mundial.

Qué jugadores llegarían mejor a la final

Además del resultado, Armas analizó la situación de varias figuras de la Scaloneta y señaló a algunos futbolistas que llegarían con aspectos especialmente favorables al domingo.

Estos son los jugadores que destacó:

Lionel Messi: afirmó que el capitán tiene un "regalo astrológico" para este partido.

Emiliano "Dibu" Martínez

Enzo Fernández

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

El antecedente que entusiasma a Argentina

Las predicciones de Giorgio Armas volvieron a ganar repercusión después de la semifinal frente a Inglaterra. El astrólogo aseguró que no solo había anticipado la clasificación de la Selección Argentina, sino también el minuto exacto en que llegarían los goles del equipo de Lionel Scaloni.

Con ese antecedente, su nuevo pronóstico para la final frente a España volvió a despertar la ilusión entre los hinchas, que esperan que Lionel Messi y todo su equipo vuelvan a levantar la Copa del Mundo.