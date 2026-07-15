Mientras Argentina le ganaba a Inglaterra, la cordillera se pintó de blanco

Un intenso temporal ingresó a alta montaña, provocando que durante el día se comience a acumular gran cantidad de nieve.

Durante las primeras horas de este miércoles un intenso temporal ingresó a alta montaña, lo que provocó que distintos sectores de la cordillera se vistan de blanco. El clima, según los reportes meteorológicos, se mantendrá durante varios días. Las autoridades piden circular con precaución.

Las incesantes nevadas hicieron que los distintos parajes cordilleranos se fueran blanqueando. Hacia el mediodía, el panorama era totalmente blanco en la zona de Los Puquios. Según el pronóstico se esperan precipitaciones durante los próximos días, lo que puede derivar en que la acumulación de nieve pueda alcanzar los dos metros. Ante esto, las autoridades piden circular con precaución.

En Las Cuevas también se vive una situación similar. Las postales de la Sección Vial de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón 27 de Uspallata de Región X, son claras: la nieve cubre por completo cada centímetro de la zona.

Osvaldo Valle Cómo está el Paso Cristo Redentor El paso a Chile continuará cerrado hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.