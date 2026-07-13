Accidente en Ruta 7: un camión volcó, impactó contra un cerro y obligó a habilitar un bypass en alta montaña

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.106, en sentido Chile-Mendoza. El conductor resultó ileso y el tránsito permanece habilitado por media calzada.

Pese a la gravedad del accidente, el conductor del camión no sufrió heridas de gravedad.

Un camión protagonizó un violento accidente vial durante la mañana sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.106, en el corredor internacional Chile - Argentina en sentido Mendoza, luego de que el conductor del transporte volcara sobre la ruta. A pesar de la gravedad del accidente, el conductor resulto ileso

De acuerdo con información policial, por causas que se investigan, el transporte de carga volcó sobre su costado derecho y terminó impactando contra el cerro, lo que obligó a implementar un operativo de seguridad en la zona.

El conductor resulto ileso A pesar de la violencia del siniestro, el conductor no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud.

Como consecuencia del accidente, el tránsito quedó habilitado por media calzada mediante un bypass, por lo que se solicitó a los conductores circular con extrema precaución.