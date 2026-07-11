Impactante accidente en MotoGP: Marco Bezzecchi sufrió una dura caída y se fracturó la clavícula

El italiano protagonizó un fuerte golpe durante la clasificación del GP de Alemania y debió ser atendido de inmediato.

El Gran Premio de Alemania de MotoGP sufrió un fuerte golpe este sábado. El italiano Marco Bezzecchi protagonizó un impactante accidente durante la segunda sesión de clasificación en el circuito de Sachsenring, una caída que le provocó una fractura en la clavícula izquierda y lo dejó fuera del resto de la actividad del fin de semana.

BREAKING Marco Bezzecchi will miss the #GermanGP after sustaining a broken left collarbone



Wishing you a speedy recovery, Bez! #MotoGP pic.twitter.com/4Ps4DYA1KQ — MotoGP™ (@MotoGP) July 11, 2026 El piloto de Aprilia perdió el control de su RS-GP en la curva siete y salió despedido de la moto, golpeando con fuerza contra el asfalto. Tras el accidente fue trasladado al centro médico del circuito, donde los estudios confirmaron la gravedad de la lesión.

Como consecuencia del diagnóstico, Bezzecchi deberá regresar a Italia para someterse a una intervención quirúrgica e iniciar el proceso de recuperación durante el receso estival del campeonato.

Así fue el accidente de Marco Bezzecchi Marco Bezzecchi sufrió una dura caída y se fracturó la clavícula Luego de confirmarse la fractura de la clavícula izquierda, el equipo informó que el piloto viajará lo antes posible a Italia para ser operado. El objetivo es aprovechar el parate del calendario para comenzar la rehabilitación y llegar en condiciones al Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará el fin de semana del 9 de agosto en el circuito de Silverstone.

La lesión llega en un momento complejo para Bezzecchi, que hasta el Gran Premio de los Países Bajos había sido el líder del campeonato de MotoGP. Sin embargo, ya había arribado a Sachsenring sin estar en plenitud física y esta nueva caída representa un nuevo contratiempo en su temporada.