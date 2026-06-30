El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires recibió la visita de representantes de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) , que recorrieron el trazado en el marco de las obras de remodelación que se llevan adelante para adecuar el circuito a los estándares internacionales. La recorrida forma parte del proyecto que contempla la llegada del MotoGP en abril del próximo año.

Durante la visita se observaron los avances registrados en distintos sectores del circuito, donde continúan los trabajos de infraestructura y seguridad necesarios para cumplir con los requisitos de homologación exigidos por los organismos internacionales.

Las obras también forman parte de un plan de modernización más amplio del Gálvez, que busca adaptar el trazado para albergar nuevamente competencias internacionales de primer nivel.

La recorrida fue compartida por el secretario de Deportes y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires , Fabián "Chino" Turnes. Entre las principales intervenciones ya ejecutadas aparecen la colocación de pianos positivos y negativos en la salida de la S de las curvas 7 y 8, además de las modificaciones realizadas en la nueva bajada del Tobogán.

En ese sector, la bajada original continuará existiendo, aunque no formará parte del nuevo dibujo previsto para la actividad internacional. Estas modificaciones responden a los requerimientos de homologación solicitados tanto para el MotoGP como por la FIA, con el objetivo de adaptar el escenario a los estándares actuales.

La FIM inspeccionó el Gálvez y avanzan las obras para recibir al MotoGP en Buenos Aires.

La intención es que las obras principales, especialmente las vinculadas al nuevo asfalto y a la finalización del trazado, estén terminadas entre diciembre y enero. Como suele ocurrir en este tipo de proyectos, posteriormente podrían quedar detalles menores por completar.

La remodelación también contempla los requisitos de la FIA

Además de las exigencias de la FIM, las obras que se realizan en el Gálvez también apuntan a obtener la Homologación de Grado 1 requerida por la FIA, indispensable para recibir una competencia de Fórmula 1.

En ese contexto, el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), Eduardo Baca, confirmó el mes pasado que el organismo internacional realizará en septiembre una primera inspección formal sobre el estado de las obras.

En diálogo con Carburando Radio, explicó: "El tema es el siguiente: nosotros estamos siguiendo el proceso de reconstrucción del autódromo con el nuevo diseño, que está incluso adelantado al cronograma que había, lo que creo que es una buena noticia. El rol del ACA en ese sentido es continuar con esa parte, que tiene que ver con el proceso de homologación".

Además, agregó: "Creo que en septiembre va a tener lugar la primera inspección formal de la FIA a las obras, en la etapa que estén. Por otro lado, también tenemos que acompañar al Gobierno de la Ciudad en todo el proceso que tiene que ver con la consecución de las fechas".

Un paso más en el proceso de homologación

La visita de la FIM representa una nueva instancia dentro del proceso de homologación del circuito porteño, mientras continúan las obras de remodelación en distintos sectores del trazado.

A la espera de la publicación del calendario oficial del MotoGP, los trabajos avanzan con el objetivo de cumplir los plazos previstos y adecuar el Gálvez a las exigencias técnicas requeridas para recibir competencias internacionales. En paralelo, la futura inspección de la FIA marcará otro paso importante dentro del proceso de homologación que también persigue el circuito.