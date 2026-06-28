Escalofriante accidente en MotoGP: Marco Bezzecchi sufrió una violenta caída en Assen

La prueba tuvo un comienzo caótico y una acción inesperada terminó condicionando la lucha por el campeonato.

El Gran Premio de Países Bajos de MotoGP comenzó con un momento de máxima tensión este domingo en el circuito de Assen. Marco Bezzecchi, líder del campeonato mundial, protagonizó una violenta caída en la segunda vuelta de la carrera y debió ser trasladado al centro médico para someterse a diferentes pruebas.

El accidente ocurrió cuando la lucha por las posiciones de vanguardia estaba en pleno desarrollo. Las Aprilia disputaban lugares importantes frente a Marc Márquez, Francesco Bagnaia y Pedro Acosta, en un arranque intenso.

Sin embargo, la carrera cambió por completo para Bezzecchi antes de completar el segundo giro. El italiano tomó una línea muy agresiva sobre los pianos previos a la chicana final, perdió el control de su moto y salió despedido en una de las imágenes más impactantes de la jornada.

El escalofriante accidente de Marco Bezzecchi Tras perder el control, Bezzecchi rodó con violencia sobre la grava y continuó deslizándose por el asfalto y la hierba sin poder detenerse. Su recorrido terminó recién al impactar contra la barrera de protección, generando una inmediata preocupación entre los equipos y los aficionados presentes en Assen.

Escalofriante caída de Marco Bezzecchi en MotoGP La respuesta de los comisarios fue instantánea. En cuestión de segundos se desplegó la bandera amarilla para permitir la asistencia del piloto, mientras los servicios médicos acudían al lugar del accidente para evaluar su estado.