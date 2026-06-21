Marc Márquez ganó en Brno, logró su segundo triunfo al hilo y aprovechó la sanción de Bezzecchi

Marc Márquez volvió a subir a lo más alto del podio en MotoGP . El piloto español de Ducati se quedó con la victoria en el Gran Premio de la República Checa , disputado en el circuito de Brno, tras superar a su compañero Francesco Bagnaia en las vueltas finales y resistir la presión del japonés Ai Ogura.

El triunfo significó la victoria número 101 de su carrera profesional y la 75ª en la categoría reina. Además, le permitió seguir recuperando terreno en el campeonato, donde ahora ocupa la cuarta posición y se encuentra a 40 puntos del líder, Marco Bezzecchi.

La carrera estuvo condicionada por varias sanciones que afectaron a algunos de los principales protagonistas del certamen. Jorge Martín, por ejemplo, llegó obligado a cumplir dos vueltas largas de penalización por un incidente ocurrido en la salida del Gran Premio de Hungría.

Los problemas para Aprilia aumentaron con la descalificación de Bezzecchi, líder del campeonato, tras un altercado con un comisario de pista luego de una caída durante la carrera esprint. Esa situación abrió una oportunidad para que sus perseguidores redujeran diferencias en la clasificación general.

En la salida, Ai Ogura aprovechó la pole position para tomar el liderazgo, aunque pronto comenzó la batalla entre los pilotos oficiales de Ducati. Bagnaia logró colocarse primero y marcó el ritmo durante buena parte de la competencia, siempre seguido de cerca por Márquez.

Mientras tanto, Martín cumplió sus dos penalizaciones en las primeras vueltas y quedó relegado al pelotón, obligado a iniciar una remontada para rescatar puntos importantes.

La maniobra decisiva de Marc Márquez

Con el paso de las vueltas, Márquez se mantuvo pegado a la Ducati de Bagnaia y esperó el momento adecuado para lanzar su ataque. A siete vueltas del final registró la vuelta rápida de la carrera y dejó claro que tenía ritmo para luchar por la victoria.

La definición llegó a cinco giros de la bandera a cuadros. El español superó a su compañero de equipo y tomó el liderato, mientras Ogura también adelantó a Bagnaia para ubicarse segundo.

Desde ese momento, Márquez administró la diferencia con autoridad. Aunque el japonés logró acercarse ligeramente, nunca encontró una oportunidad real para disputarle la primera posición.

Un triunfo que lo acerca a la pelea

Con una actuación sólida, Márquez cruzó primero la meta y consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada. Ogura terminó segundo y Bagnaia completó el podio en Brno.

Jorge Martín finalizó noveno después de recuperarse de las penalizaciones, mientras que Bezzecchi conservó el liderazgo del campeonato pese a no sumar puntos durante el fin de semana. La victoria permitió a Márquez seguir descontando terreno y mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.