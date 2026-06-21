Golpe para River: el delantero pretendido por Coudet rechazó volver al club

River Plate sufrió un revés en el mercado de pases cuando parecía tener encaminada una de las incorporaciones por las que había avanzado en los últimos días. Después de alcanzar un acuerdo con Fiorentina, la dirigencia aguardaba la respuesta definitiva de Lucas Beltrán para cerrar la operación , pero el delantero decidió rechazar la propuesta y continuar buscando oportunidades en el fútbol europeo.

El pasado sábado se conoció que el club de Núñez y la institución italiana habían llegado a un entendimiento para el regreso del atacante. La negociación contemplaba un préstamo con cargo de 500 mil euros y una opción de compra de 6,7 millones de euros por el 55% de su ficha.

Con el acuerdo entre los clubes prácticamente resuelto, la única condición pendiente era la aprobación del futbolista. Sin embargo, esa instancia terminó siendo determinante para frenar una operación que había tomado fuerza durante las últimas horas.

Según informó Bolavip, Lucas Beltrán rechazó el ofrecimiento de River porque su prioridad sigue siendo continuar su carrera en Europa. A los 25 años, el delantero considera que todavía tiene margen para consolidarse en el Viejo Continente y no contempla un regreso inmediato al fútbol argentino.

El atacante surgido en River fue transferido a Fiorentina a mediados de 2023 luego de destacarse bajo la conducción de Marcelo Gallardo. La operación representó una venta importante para el club de Núñez, con una cifra cercana a los 25 millones de euros.

Si bien su experiencia europea todavía no alcanzó el nivel esperado, Beltrán mantiene la intención de seguir compitiendo en ese mercado. Por ese motivo, desde Fiorentina no veían con malos ojos una salida, pero la posibilidad de regresar a la Argentina no figura hoy entre las prioridades del jugador.

Lucas Beltrán rechazó volver a River y prioriza seguir en el fútbol europeo.

El acuerdo entre River y Fiorentina

La dirigencia riverplatense había avanzado con rapidez para concretar la operación antes del inicio de la pretemporada. El entendimiento con Fiorentina incluía un préstamo por 500 mil euros y una opción de compra fijada en 6,7 millones de euros por el 55% de los derechos económicos del delantero.

Además, esa opción podía transformarse en obligación de compra si se cumplían determinados objetivos deportivos. Con esos términos aceptados por el club italiano, en River solo esperaban la respuesta favorable del futbolista para oficializar la incorporación.

La negativa de Beltrán obliga ahora a replantear los próximos movimientos del mercado, aunque todavía no se descarta por completo la posibilidad de reactivar la negociación más adelante.

Los números de Beltrán y el escenario que se abre

La última temporada del delantero transcurrió en Valencia, donde jugó a préstamo luego de su paso por Fiorentina. Allí disputó 30 partidos oficiales, acumulando1.604 minutos en cancha.

Durante ese período convirtió tres goles, aportó dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla. Los números reflejan una campaña discreta, lejos del nivel que mostró durante su etapa en River.

De todos modos, la historiapodría no estar cerrada definitivamente. Según la información difundida, si en las próximas semanas no aparecen ofertas concretas desde Europa, Beltrán podría reconsiderar la propuesta del Millonario. Por ahora, su decisión es clara: seguir intentando hacer pie en el fútbol europeo.