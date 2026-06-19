Gallardo lo llevó a River como un hallazgo, le pusieron una cláusula de €100.000.000 y ahora Coudet lo borró

Un futbolista de River al que le pusieron una cláusula de €100.000.000, no será tenido en cuenta por el Chacho Coudet de cara al segundo semestre.

El futbolista de River que no será tenido en cuenta por Coudet y tiene una cláusula de €100.000.000.

Hace apenas un año, Alex Woiski aterrizaba en River envuelto en una enorme expectativa. El delantero nacido en España, de madre argentina y formado en las divisiones inferiores del Mallorca, era presentado como una apuesta a futuro y una de las grandes promesas del mercado. Sin embargo, su paso por Núñez terminó muy lejos de lo imaginado y su salida del club ya parece inevitable.

El atacante de 20 años nunca logró dar el salto a la Primera División. De hecho, ni siquiera llegó a integrar una convocatoria oficial del plantel profesional. Su participación quedó reducida a la Reserva, donde tampoco consiguió continuidad: disputó apenas siete de los 18 partidos posibles en lo que va del año y convirtió un solo gol. En total, desde su llegada en 2025, acumuló dos tantos y dos asistencias en 18 encuentros.

Alex Woiski no será tenido en cuenta por Coudet en River La situación terminó de evidenciarse en las últimas horas, cuando Eduardo Coudet decidió excluirlo de la lista de futbolistas que viajarán a Alicante, España, para realizar la pretemporada de cara al segundo semestre. La determinación confirma que el delantero no forma parte de los planes deportivos y que su ciclo en el Millonario está prácticamente terminado.

Alex Woiski, la promesa que llegó a River y tiene una clásula de €100.000.000, fue borrado por Coudet. X @RiverPlate Su arribo había despertado una gran ilusión puertas adentro. Incluso Marcelo Gallardo, quien lo recibió en su momento junto a Jorge Brito, destacó sus condiciones y lo definió como un proyecto a desarrollar. “Es un joven talento que pudimos sumar y que tenía el deseo de venir al club. Creíamos que era una buena oportunidad”, había señalado el entrenador cuando se concretó su incorporación.