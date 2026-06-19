Gustavo Alfaro lanzó un bombazo en Paraguay a horas de la "final" ante Turquía: qué dijo

En la previa del choque contra Turquía, Gustavo Alfaro lanzó una frase bomba que repercutió en toda Paraguay y que geneneró mucha incertidumbre.

La Selección de Paraguay atraviesa un momento delicado en el Mundial 2026 y Gustavo Alfaro encendió las alarmas con una inesperada declaración sobre su futuro. En la previa del duelo clave ante Turquía, el entrenador argentino dejó entrever que no continuará en el cargo una vez finalizada la Copa del Mundo y pidió que las críticas recaigan exclusivamente sobre él.

El duro golpe sufrido en el debut, con la derrota 4-1 frente a Estados Unidos, generó una fuerte ola de cuestionamientos tanto hacia el cuerpo técnico como hacia los futbolistas. Consciente del clima que se vive en su país, Alfaro salió a respaldar públicamente a sus dirigidos y asumió toda la responsabilidad por el presente del equipo.

Gustavo Alfaro lanzó un bombazo en Paraguay a horas de la “final” ante Turquía “Si quieren criticar a alguien, critíquenme a mí. A los jugadores defiéndanlos porque, cuando termine el Mundial, yo me voy y ellos seguirán representando al país”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa, en una frase que rápidamente generó repercusión en el ambiente futbolístico paraguayo.

X @SC_ESPN De todos modos, Gustavo Alfaro bajó un poco el tono de sus declaraciones y aclaró que hoy no piensa en negociar una renovación contractual con la Federación. “Lo que menos nos interesa es pensar en lo que pasará después del Mundial”, aseguró, dejando en claro que toda la energía está puesta en revertir la imagen mostrada en el debut.