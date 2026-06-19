Marruecos y Escocia chocan en un partido de alto voltaje: hora, TV y streaming

Marruecos y Escocia se enfrentarán este viernes 19 de junio en un partido que, tras los resultados de la primera jornada, adquirió una importancia decisiva para las aspiraciones de ambos en el Mundial 2026 . El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo C y se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

El seleccionado marroquí llega después de un valioso empate 1-1 frente a Brasil , mientras que Escocia debutó con una victoria ante Haití que le permitió ubicarse como líder de la zona. Con un grupo más parejo de lo esperado, los puntos en juego pueden resultar determinantes para el futuro de ambos equipos.

El partido se jugará este viernes 19 de junio a las 19:00 horas de Argentina y podrá seguirse a través de televisión y plataformas digitales.

Marruecos volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más competitivos fuera de Europa y Sudamérica. El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi le plantó cara a Brasil y rescató un empate que reforzó su confianza de cara a la lucha por la clasificación.

"Somos ambiciosos y tenemos fútbol", expresó el entrenador marroquí al ser consultado tras el encuentro frente a la Canarinha. Sus dirigidos confirmaron el crecimiento sostenido que vienen mostrando en los últimos años, respaldados por una generación de futbolistas que combina experiencia y talento.

El buen rendimiento no sorprendió demasiado. Los Leones del Atlas llegan como campeones de África por decisión administrativa y mantienen buena parte de la base que alcanzó las semifinales en Qatar 2022, cuando finalizaron invictos la fase de grupos por delante de Bélgica, Croacia y Canadá.

Las figuras que pueden marcar la diferencia

Para este compromiso, Marruecos volverá a apoyarse en referentes de primer nivel como Yassine Bounou, más conocido como Bono, Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari, autor del gol frente a Brasil.

Además, el equipo africano protagonizó un hecho histórico en su debut mundialista. Ante la selección brasileña se convirtió en el primer combinado en la historia de los Mundiales en presentar una alineación compuesta íntegramente por futbolistas nacidos fuera de su país, con jugadores provenientes de España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Canadá.

Del otro lado aparece una Escocia que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años y que sueña con alcanzar por primera vez una instancia eliminatoria. Aunque su rendimiento frente a Haití dejó algunas dudas, el triunfo le permitió iniciar el torneo con el pie derecho.

Un antecedente lejano y mucho en juego

El equipo dirigido por Steve Clarke cuenta con referentes como Scott McTominay, John McGinn y Andy Robertson, y llega acompañado por el incondicional apoyo de la famosa "Tartan Army", cuyos hinchas han sido protagonistas en las calles de Boston desde el comienzo del certamen.

La afición escocesa aprovechó que la selección disputó sus dos primeros partidos en Massachusetts y protagonizó coloridas postales, incluida una multitudinaria presencia en Fenway Park, el histórico estadio de béisbol de los Boston Red Sox.

El único antecedente entre ambas selecciones se remonta al Mundial de Francia 1998. En aquella ocasión, Marruecos goleó 3-0 a Escocia en la fase de grupos, aunque ninguno de los dos equipos logró avanzar a la siguiente ronda.

Marruecos vs. Escocia: hora, TV y streaming

Hora: 19:00 (Argentina).

TV: Telefe y DSports.

Streaming: Mitelefe.com, Paramount+ y Disney+ Premium.

Probables formaciones

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou "Bono"; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

Estadio: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts.

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