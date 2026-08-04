Un equipo de Primera División despidió a su DT: es el primero del Clausura y ¡el 19° en 2026!

Con tan solo 3 fechas del Torneo Clausura disputadas, un club de la Liga Profesional de Fútbol anunció la salida de su entrenador.

En un fútbol argentino cada vez menos tolerante con los malos resultados y en el que la mayoría de los proyectos deportivos se caen con tan solo una ligera seguidilla de partidos sin ganar, cada vez resulta más difícil que un DT de Primera División pueda completar siquiera un año completo en el cargo.

Sin ir más lejos, en el Torneo Apertura, entre su comienzo y su finalización, fueron 18 los cuerpos técnicos que dejaron su equipo, ya sea por despido, renuncia o finalización de contrato sin renovación. Y en tan solo 3 fechas del Clausura disputadas, este martes ya se dio la primera salida de un entrenador, el 19° de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Walter Zunino dejó de ser el DT de Platense Zunino llegó en noviembre del 2025 y dirigió 28 encuentros en Platense. Fotobaires Se trata de Walter Zunino. Luego de la goleada 4-0 que sufrió Platense este lunes ante Talleres de Córdoba en Vicente López por la fecha 3, el equipo llegó a los 13 encuentros consecutivos sin ganar por el campeonato local (6 empatados y 7 perdidos). Con 17 puntos en la Tabla Anual, no solo se aleja cada vez más de los puestos de clasificación a copas internacionales -está a 13 unidades de Barracas, 9° con 30-, sino que comienza a mirar de reojo los del descenso -está a 8 de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, 29° y 30° con 9 cada uno-.

El exayudante de la dupla Orsi-Gómez llegó al Calamar en noviembre de 2025 tras el fallido paso del Kily González por el banco marrón. Y si bien logró una gesta histórica al clasificar a octavos de la primera Copa Libertadores de la historia del club y está a tan solo 8 días del primer partido de la serie ante Coquimbo Unido, el pésimo presente en el ámbito nacional y el tenso clima que se vive en la tribunas aceleraron su salida.

"Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas", reza el comunicado que anunció la finalización de su ciclo. Zunino dirigió 28 partidos en entre la Liga Profesional, Copa Argentina, Trofeo de Campeones y Libertadores, con un balance de 7 victorias, 10 empates y 11 derrotas.