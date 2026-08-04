¡Bombazo! Aseguran que el presidente de un club recientemente campeón de Primera División renunciará el jueves

Uno de los últimos ganadores de la Liga Profesional de Fútbol podría quedarse sin su máximo dirigente tras un incidente durante el último partido.

El presidente de uno de los últimos campeones de la Liga Profesional podría renunciar esta semana.

No es novedad que el fútbol argentino de Primera División es una auténtica carnicería para los directores técnicos, y que los presidentes de los clubes tampoco suelen resistir a la presión de las hinchadas. Por lo general, las dirigencias suelen irse tras malas campañas, descensos o años de mala gestión. Pero tampoco parecen ser inmunes las que ganan títulos.

Es que uno de los más recientes campeones de la Liga Profesional de Fútbol, que levantó también varias de las recopas nacionales que disputó a partir de dicha consagración y que hoy es uno de los líderes del Torneo Clausura 2026, podría quedarse sin su máximo dirigente en los próximos días.

Fabián Berlanga analiza presentar su renuncia como presidente de Vélez Berlanga podría renunciar a meses de las elecciones de noviembre. @VelezSarsfield Se trata de Fabián Berlanga. Este martes, el periodista partidario Hernán Poggi informó el presidente de Vélez Sarsfield analiza presentar su renuncia este jueves. La decisión la habría tomado tras el partido del lunes ante Independiente en el Amalfitani debido a una pelea que tuvo con unos hinchas que lo estaban insultando en la platea luego de que le entregaron una placa de reconocimiento a Gustavo Quinteros.

El mencionado cronista dio por sentado en el medio Vélez a Fondo que ya es una decisión tomada y que la anunciaría este jueves 6 de agosto en la reunión de la Comisión Directiva, en la cual podrían rechazar su salida anticipada. En caso de que se produzca, los sucesores inmediatos serían Augusto Costa (vicepresidente primero) y luego Nelson Pugliese (vice segundo).